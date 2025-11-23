"Prisão é irresponsável e atenta contra a dignidade humana"
Tarcísio de Freitas (Republicanos),
governador de São Paulo
"É uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar"
Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás
"A gente precisa ter calma, estabelecer uma estratégia, não agir com coração agitado"
Mário Frias (PL-RJ),
ator e ex-secretário da Cultura
no governo Bolsonaro
"Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê?", emendou
Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente
"Foi o que aconteceu? É uma pena"
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em declaração protocolar sobre o caso
"A prisão preventiva não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva
o futuro do Brasil"
Arthur Lira (PP-AL),
deputado federal e ex-presidente da Câmara Federal