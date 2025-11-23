"Prisão é irresponsável e atenta contra a dignidade humana"

Tarcísio de Freitas (Republicanos),

governador de São Paulo

"É uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar"

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás

"A gente precisa ter calma, estabelecer uma estratégia, não agir com coração agitado"

Mário Frias (PL-RJ),

ator e ex-secretário da Cultura

no governo Bolsonaro

"Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê?", emendou

Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente

"Foi o que aconteceu? É uma pena"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em declaração protocolar sobre o caso

"A prisão preventiva não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva

o futuro do Brasil"

Arthur Lira (PP-AL),

deputado federal e ex-presidente da Câmara Federal