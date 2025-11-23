Bolsonaro, parece, está abandonado

O ex-presidente, Jair Bolsonaro, foi preso no último sábado após tentar violar a tornozeleira eletrônica. A ideia, segundo a Polícia Federal, era fugir do Brasil, como Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) fizeram. A tentativa de retirar o monitoramento foi registrada à meia-noite e a ordem de prisão emitida às 2h30 da manhã. Bolsonaro foi levado à Superintendência da Polícia Federal quatro horas depois e foi colocado em uma cela que parece um quarto de hotel: com armário, janela, cama, banheiro privativo e ar-condicionado.

Pouco tempo depois, chegaram ao local os deputados Hélio Lopes e Bia Kicis, ambos do PL. Tentaram entrar, mas não conseguiram. O advogado Paulo Cunha Bueno e o ex-assessor de Bolsonaro João Henrique Farias também foram à carceragem, neste sábado. E só! Expoentes do partido, como Valdemar Costa Neto, Sóstenes Cavalcante e Nikolas Ferreira não apareceram.

Os apoiadores foram à conta-gotas. Durante a manhã, pouco mais de 20 'patriotas'. À tarde, o grupo recebeu o reforço de 25 bolsonaristas. Até o vendedor de camisas do Brasil ficou decepcionado. "Perdi meu sábado à toa", disse Cláudio Souza, o Cacau.

As bandeiras internacionais empataram: uma de Israel e uma da Palestina. Entre manifestantes, os esquerdistas foram em número muito superior e apostaram na ousadia: ouviram música alta, tiraram dezenas de fotos e até estouraram uma champanhe para "Festejar o sofrer", como diz a música por eles cantada, de Jair Bolsonaro.

Bolsonaro se viu abandonado. Sem as presenças da família e de líderes políticos da direita brasileira. Gilberto Kassab (PSD-SP) e Arthur Lira (PP-AL) se manifestaram nas redes sociais contra a prisão, mas de forma tímida e antes de verem a confissão de Bolsonaro, que confirmou ter tentado violar a tornozeleira eletrônica.

O problema maior é a falta dos apoiadores. Sem a esperada pressão popular, será difícil tentar qualquer movimento político para livrar Bolsonaro da cadeia. O PL da Anistia já subiu no telhado e não há apelo para tentar qualquer outra manobra. O bolsonarismo aceitou a prisão do líder e se vê perto de descartar Jair.