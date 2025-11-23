"A Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas.

Fez cumprir a lei e

a Constituição"

José Guimarães

(PT-CE), líder do governo na Câmara

"Na democracia, a Justiça se cumpre"

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais

"Ninguém está acima da democracia. Ninguém pode trair a pátria impunemente"

Guilherme Boulos, Secretário-geral

da Presidência

da República

"O chefe da tentativa do golpe está preso"

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula

"Mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro seguia atuando politicamente para tensionar o ambiente e pressionar instituições"

Lindbergh Farias (RJ), líder da bancada do PT na Câmara