"A Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas.
Fez cumprir a lei e
a Constituição"
José Guimarães
(PT-CE), líder do governo na Câmara
"Na democracia, a Justiça se cumpre"
Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais
"Ninguém está acima da democracia. Ninguém pode trair a pátria impunemente"
Guilherme Boulos, Secretário-geral
da Presidência
da República
"O chefe da tentativa do golpe está preso"
José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula
"Mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro seguia atuando politicamente para tensionar o ambiente e pressionar instituições"
Lindbergh Farias (RJ), líder da bancada do PT na Câmara