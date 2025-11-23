Michele Bolsonaro suspende agenda no Ceará após prisão do marido

Foto: Divulgação / Twitter Damares Alves Michele Bolsonaro

Michelle Bolsonaro desembarcou na tarde deste sábado em Brasília, poucas horas após a prisão preventiva de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ex-primeira-dama aguardou em um hangar pelo veículo que a levaria para fora do local, em meio a forte tensão no partido. Michelle estava no Ceará, desde sexta-feira, 21, para cumprir agenda do PL no "Encontro do PL Mulher Nacional" em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza - onde apoiaria a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado - mas cancelou sua participação depois de ser informada da decisão judicial. Michelle embarcou de volta para a capital federal por volta das 11h20min.

Priscila Costa (PL), que é vice-presidente nacional do PL Mulher, e a deputada Rosana Valle (PL-SP), que acompanhavam Michelle Bolsonaro no Estado, assumiram a condução do evento.

Em postagem nas redes sociais, a ex-primeira-dama recorreu à fé para reagir à prisão do marido. Em seu instagram, citou o Salmo 121, afirmando confiar na proteção divina."Não vamos desistir da nossa nação. Confio na Justiça de Deus", escreveu, relembrando as ações tomadas ao lado do ex-presidente.

A prisão preventiva de Bolsonaro mobilizou sua base política no Ceará. Os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL) seguiram para Brasília no início da tarde, em movimento de apoio ao ex-mandatário.Fernandes foi um dos primeiros aliados a se manifestar nas redes sociais. O presidente do PL-CE cancelou compromissos de sua agenda deste fim de semana para acompanhar de perto o caso na capital federal.

Em entrevista ao O POVO, André adiantou que não havia planos definidos e que esperava se reunir com outros parlamentares bolsonaristas para discutir os próximos passos. Ele voltou a citar uma "perseguição" contra o ex-presidente, elevou o tom contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e criticou o Senado por não pautar o pedido de impeachment do magistrado."Nunca escondi de ninguém, Jair Bolsonaro é sim minha liderança e referência, foi ele quem me trouxe para a política. E eu acho que essa lealdade não me trás demérito nenhum. A gente já sabe que isso que está acontecendo é uma perseguição, e vale ressaltar que o motivo de todo processo contra Jair Bolsonaro foi o que o ex-assessor, Mauro Cid, falou sobre ele", disse o deputado do PL.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, também deverá embarcar para Brasília, segundo o parlamentar.Além deles, o deputado Dr. Jaziel (PL) viajou ao Distrito Federal para demonstrar apoio ao ex-presidente. Segundo o parlamentar, ainda não há clareza sobre os próximos movimentos, e o ambiente entre os aliados de Bolsonaro é marcado por incerteza e apreensão diante dos desdobramentos."Nós fomos surpreendidos. O mínimo que podemos fazer é dar esse apoio ao Bolsonaro, que é nosso líder", afirmou.

"O Brasil vive um momento difícil. Todo o estado brasileiro está sem saber o que vai acontecer, então é uma situação que nos deixa preocupados", concluiu Dr. Jaziel.



