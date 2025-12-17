Evandro discute Tarifa Zero para 2026 e desconto no IPVA para motos de app

Foto: JoaoFilho Tavares Os anúncios recentes da gestão de Evandro Leitão foram comentados durante entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 16

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), tem interesse em aprofundar as discussões sobre a Tarifa Zero no transporte público no próximo ano. A afirmação é da manhã desta terça-feira, 16, em entrevista ao O POVO.

O chefe do Executivo Municipal complementou que a base dessa avaliação levaria em conta os exemplos de municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Caucaia e Maracanaú, que já implementaram o serviço de gratuidade.

Em novembro deste ano, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) havia anunciado o aumento da passagem de ônibus na Capital a partir de janeiro de 2026. A tarifa, de R$ 4,50, passaria a R$ 5,40, sem alterações na meia estudantil, que permaneceria em R$ 1,50.

"Confesso que isso ainda é algo que me incomoda. Mesmo tendo uma fatia reduzida da população, de usuários que paga. Estamos iniciando uma discussão no Brasil e em Fortaleza, que é a questão da Tarifa Zero. [...] Estou completamente aberto a isso para que a gente possa aprofundar, possa abrir essa discussão", ponderou Evandro Leitão. Em Fortaleza, atualmente, a gratuidade alcança 23% dos passageiros.

As informações também consideram o desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de implementar a tarifa zero nos municípios brasileiros até o fim de 2026. O anúncio foi apresentado pelo deputado federal e ex-secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Jilmar Tatto (PT), durante o VI Fórum da Federação dos Transportes (Fetrans).

A isenção total foi pautada em uma proposta de emenda ao novo Plano Diretor de Fortaleza, feita pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), que sugeriu a criação de um fundo municipal para o custeio das passagens. A pauta não foi agraciada na versão final do plano.

Para Evandro, o debate da Tarifa Zero merece ser aprofundado, embora deva ser iniciado por segmentos.

"O Sindiônibus é o primeiro interessado, porque quando você fala em tarifa zero, você está falando em subsídio dos entes. [...] Aqui (em Fortaleza) não está tão distante, porque só 9% paga. Obviamente que alguém vai ter que pagar essa conta. Isso tudo temos que sentar e dialogar", disse.

Já sobre um dos anúncios recentes da gestão — o desconto de 50% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) voltado a motociclistas por aplicativo —, o gestor conclui que a redução para as motos, acompanhada do aumento na passagem de ônibus, é uma medida contraditória, mas condizente à realidade da Capital.

"Os motociclistas são uma realidade no Brasil. Se você pudesse dizer: 'É o ideal?', talvez não, mas é uma realidade que temos em todas as capitais do País. [...] É um tanto contraditório, porém, é a realidade que nós temos", afirmou.

Nos últimos 15 anos, estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontam um crescimento no número de motocicletas/motonetas registradas em Fortaleza. Os veículos passaram de 159.716 (em 2010) para 416.281 (até novembro de 2025).

Para ter direito ao desconto do IPVA na Capital, o profissional precisará ter feito pelo menos 3 mil viagens ou entregas nos últimos 12 meses e possuir cadastro regularizado junto à Etufor.

O gestor também citou os acidentes de trânsito com motociclistas, equivalentes à cerca de 70% dos internamentos no Instituto Dr. José Frota (IJF).

"Temos um alto índice de desastres em relação a motociclistas. [...] Porém, se não tivermos a compreensão que temos que enxergar que é uma realidade no País, e não só na nossa Capital, o que temos que fazer? Temos que regulamentar, que dar parâmetros, dar normas de utilização, e foi isso que fizemos", disse Evandro.

Na quinta-feira, 11 de dezembro, o prefeito Evandro Leitão sancionou leis de regulamentação aos serviços de transporte de passageiros por motocicletas e de entregas por aplicativos. Os motoqueiros terão 18 meses para se adequarem aos critérios.

Postos de saúde abertos até 21h: ‘Temos mais três anos’, diz Evandro

Em relação ao funcionamento dos postos de saúde do município até às 21h, o prefeito relatou que problemas financeiros ainda impedem a implementação da proposta de campanha e ponderou ter até o fim do mandato para o cumprimento.

Segundo Evandro, dívidas herdadas da gestão anterior fizeram com que o investimento inicial focasse na recomposição dos equipamentos de saúde, com regularização de remédios nas farmácias e reformas estruturais.

"Mesmo com todas as dificuldades, regularizamos a entrega de medicamentos nos equipamentos de saúde. Até o terceiro ou quarto mês eu ainda estava com dificuldade. Hoje, o abastecimento está normalizado. Contratamos 750 servidores, aproximadamente, só na área da saúde", pontuou.

Dos 134 postos de saúde, nenhum funciona até às 21 horas. Apesar disso, um estudo é realizado, de acordo com a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo, para que a medida se concretize.

"No próximo ano, vamos trabalhar para ver se a gente põe em prática esse nosso compromisso. Mas repito, temos mais três anos para pôr em prática essa questão do horário ser até às 21 horas", frisou Evandro.

No último mês de setembro, a titular informou que a expansão de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) deveria ser tratada após a conclusão do pacote de reformas nos postos de saúde, previsto para o ano que vem.

"A gente vai escolher alguns (postos de saúde) que têm maior representatividade, que são maiores, para que eles funcionem no período da noite. Ainda estamos nesse trabalho", afirmou Riane. O funcionamento atual dos postos de saúde na Capital ocorre das 7 às 19 horas.

De acordo com a secretária de saúde, os postos estão sendo reformados pois estavam “muito deteriorados”. Com a finalização dos reparos necessários, o próximo passo é realizar a entrega de alguns dos postos à população.



As reformas e requalificações dos postos fazem parte do programa Saúde que Cuida. O pacote, que prevê a reestruturação dos equipamentos da rede municipal de Saúde, integra o Plano Fortaleza Inclusiva (Lei nº 11.533, de 22 de maio de 2025), voltado à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida da população em vulnerabilidade social.