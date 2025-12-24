O SANTO Santa Paula Cerioli

Paula Elisabetta Cerioli, nascida Costanza Cerioli em 28 de janeiro de 1816, viveu com a família em Soncino di Cremona até os 11 anos. Em seguida, foi enviada para estudar em um internato de irmãs salesianas. Aos 19, ela se casou com um homem de 58 anos e tiveram quatro filhos. Três morreram cedo e o outro viveu até os 16 anos. O casamento terminou cedo e, aos 39 anos, ela entrou em crise existencial. Ela elabora as próprias tragédias e se entrega à caridade com crianças solitárias e abandonadas. As suas casas e escolas nasceram e desenvolveram-se com o intuito de promover o crescimento de toda a sociedade a partir da família e sucesso escolar. Em 24 de dezembro de 1865, após uma década de vida intensa e laboriosa, faleceu com menos de 50 anos.