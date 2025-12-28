Como denunciar crimes de maus-tratos

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente
Endereço: Professor Guilhon, 606, Aeroporto
Telefone:(85) 3247-2637
E-mail dpma@policiacivil.ce.gov.br
Os Boletins de Ocorrência (BO) podem ser feitos em qualquer delegacia distrital ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.
Queixas também podem ser encaminhadas para o WhatsApp da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no número (85) 3101-0181, ou pelo número 181, o Disque-Denúncia da pasta. Em caso de urgência, o fato pode ser noticiado pelo telefone 190.