Linha do tempo

1921

estudo topográfico do Orós é realizado por uma empresa norte-americana para início das obras

1958

após décadas de paralisação e estudos, iniciavam-se as escavações para a construção das fundações das paredes do Orós.

26/3/1960

parte da ombreira direita do Orós cedeu e a água avançou contra centenas de residências, chegando a afetar cerca de 170 mil moradores do Vale do Jaguaribe

15/7/1960

retomada da obra após a tragédia

5/1/1961

inauguração oficial do Orós com presença do então presidente Juscelino Kubitschek

1965

finalizada a construção do sangradouro do Orós

1974

primeira vez que sangrou, com lâmina d'água superior a cinco metros

1980

inauguração da válvula dispersora conhecida como "véu de noiva", dispositivo que garante a perenização do Rio Jaguaribe