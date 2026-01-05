Linha do tempo

1921
estudo topográfico do Orós é realizado por uma empresa norte-americana para início das obras
1958
após décadas de paralisação e estudos, iniciavam-se as escavações para a construção das fundações das paredes do Orós.
26/3/1960
parte da ombreira direita do Orós cedeu e a água avançou contra centenas de residências, chegando a afetar cerca de 170 mil moradores do Vale do Jaguaribe
15/7/1960
retomada da obra após a tragédia
5/1/1961
inauguração oficial do Orós com presença do então presidente Juscelino Kubitschek
1965
finalizada a construção do sangradouro do Orós
1974
primeira vez que sangrou, com lâmina d'água superior a cinco metros
1980
inauguração da válvula dispersora conhecida como "véu de noiva", dispositivo que garante a perenização do Rio Jaguaribe