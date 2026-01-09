2026: o ano da IA no Brasil e no mundo

A entrada da tecnologia no cotidiano dos brasileiros alcançou um novo patamar em 2025, quando a inteligência artificial (IA) foi adotada para inúmeras tarefas - assumindo protagonismo desde as buscas na internet até aplicativos de mensagens, como WhatsApp - e 2026 chega como o ano no qual a IA deve assumir um papel central para usuários e o setor de tecnologia como um todo.

O uso das ferramentas de IA e a infraestrutura que dá suporte à adoção acelerada dela por mais usuários é atestada na pesquisa "O impacto da tecnologia em 2026", elaborada pelo Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE). A organização se dedica a avaliar o avanço da tecnologia para a humanidade e, ao consultar líderes de empresas no Brasil, aponta que "a IA agêntica atingirá o mercado de consumo em massa em 2026".

Esta classificação diz respeito às inteligências artificiais capazes de agir de forma autônoma, sem a necessidade de comandos recorrentes. Exemplos de aplicação dela podem ser observados em plataformas de monitoramento de preços, organizadores de agendas e ainda em aplicações que geram relatórios a partir das ações.

"A adoção dessa tecnologia está crescendo, e a grande maioria dos profissionais de tecnologia no mundo (96%) concorda que a inovação, a exploração e a adoção da IA agêntica continuarão avançando em ritmo acelerado em 2026, à medida que tanto empresas consolidadas quanto startups ampliam seus investimentos e compromissos com essa tecnologia", diz o relatório.

Segurança e legislação

Jéferson Campos Nobre, membro do IEEE e pesquisador do Grupo de Redes de Computadores do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aponta os setores de combustíveis - especialmente os exploradores de petróleo - e saúde estão entre os líderes na aplicação de IA no Brasil.

Na visão dos líderes do setor, os segmentos cuja aplicação de IA em 2026 deve gerar mais mudanças são "desenvolvimento de software (60%), bancos e serviços financeiros (48%) e mídia e entretenimento (48%)", seguidos "pelos setores de saúde (28%), educação (28%), telecomunicações (18%) e energia (16%)".

Ao mesmo tempo, ele observa que o amplo uso da IA requer um cuidado especial com a segurança de dados, seja dos usuários seja de governos. "Nós precisamos de regulamentações para proteger nossos dados, até por uma questão de segurança nacional. Mas essas regulamentações não podem nos deixar de fora do uso das tecnologias e não podem ser usadas pelas big techs como condição para aceitarmos tudo que propõem", alerta.

Para ele, é preciso envolver a população no debate do uso da IA e esclarecer quais os interesses comerciais das grandes empresas do setor no Brasil, fazendo com que a legislação aplicada às big techs atenda aos interesses brasileiros também.

"Eu entendo que é fundamental nessas tecnologias que haja um investimento com participação do Estado para que consigamos ter esse avanço e que vai nos garantir no médio e no longo prazos, uma soberania nacional. Os estados que tiverem um maior controle dessas tecnologias vão garantir a soberania para os próximos tempos", avalia.

Computação confidencial

Nobre aponta ainda para a chamada computação confidencial como tendência para 2026. O modelo irá permitir que os dados do usuário sejam utilizados na nuvem sem que o provedor consiga armazená-los de forma indevida ou acessados por administradores mal-intencionados.

Com IA generativa, a tendência é a criação de assistentes virtuais capazes de entender e antecipar as necessidades do usuário, sistemas automatizados que facilitam tarefas rotineiras e soluções preditivas que ajudam desde a saúde até a segurança pública.

“A evolução da IA exigirá uma maior atenção para seu uso ético e consciente, particularmente quando for integrada à computação quântica. Acredito que será um ano de novidades em inteligência artificial, como, por exemplo, assimilação de modelos treinados para áreas específicas, como saúde, educação, indústria e segurança pública. Mas também é essencial fazer ajustes nessa tecnologia, como corrigir viés algorítmico e discriminação, criar uma maior proteção contra a violação da privacidade e o uso indevido de informações, além de determinar a responsabilidade em decisões a partir da utilização da IA”, destaca.



Data centers dão suporte às tendências da tecnologia em 2026

O desenvolvimento de tecnologias em 2026 deve estar diretamente atrelado ao desenvolvimento de pessoas e os data centers são considerados essenciais para dar suporte a essas duas perspectivas de progresso no País, segundo indica Affonso Nina, presidente executivo da Brasscom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais do Brasil.

"O Brasil precisa olhar o desenvolvimento tecnológico de forma estratégica, tanto na formação de pessoal quanto na infraestrutura digital. Assim como fomento ao ecossistema da economia digital e pesquisa e desenvolvimento", afirmou em entrevista ao O POVO.

Affonso considera o suporte dos data centers essencial para ancorar o desenvolvimento da inteligência artificial que se projeta como principal tendência para 2026 como também para a computação em nuvem, uma vez que apenas 20% das empresas têm os dados na nuvem quanto no resto do mundo a média é superior a 50%, e cibersegurança.

Relacionado a esta perspectiva, 46% dos líderes do setor consultados na pesquisa do IEE apontam que "levará de 3 a 4 anos para se construir a infraestrutura global de data center necessária para atender ao crescente desenvolvimento e à demanda por IA". Este tempo faz parte das preocupações da Brasscom, que pede agilidade ao Congresso na avaliação da medida provisória batizada de Redata.

O texto da MP promove a regulamentação do setor de data center e deve vencer no fim de fevereiro de 2026. Sem regras vigentes, o temor é de que os investimentos bilionários previstos para o Brasil - e boa parte no Ceará - sejam abortados e o País perca mais uma oportunidade de desenvolvimento.

"O Redata tem o objetivo de adiantar a diminuição de carga tributária que a reforma tributária já previa para 2027. Não dá para esperar, o jogo é global, os países estão se mexendo, as empresas estão tomando decisões de investimentos e o Brasil pode ficar para trás", alerta.

Hoje em trâmite no Congresso, o texto da MP já conta com cerca de 150 emendas, enquanto o projeto inicial previa garantias de investimento em pesquisa e desenvolvimento, uso de energias renováveis e descentralização, com áreas do Norte e Nordeste como foco para instalação dos equipamentos.

O impacto da tecnologia em 2026

A pesquisa 'O Impacto da Tecnologia em 2026 e Além: um Estudo Global do IEEE' entrevistou CIOs, CTOs, diretores de TI e outros líderes de tecnologia no Brasil, China, Japão, Índia, Reino Unido e Estados Unidos, em organizações com mais de 1.000 funcionários, abrangendo diversos setores. O POVO teve acesso às opiniões dos brasileiros e destaca nesta inforreportagem.

Setores que devem ser mais influenciados por IA

Maiores mudanças previstas:

Desenvolvimento de Software (60%)

Bancos e Serviços Financeiros (48%) e Midia e Entretenimento (48%)

Saúde (28%)

Educação (28%)

Telecomunicações (18%)

Energia (16%)

Maiores impactos:

Robótica (56%)

Veículos Autónomos (38%)

Realidade Estendida (XR) - Realidade Aumentada, Virtual e Mista (38%)

Como vai auxiliar o consumidor?

56% acreditam que a IA será utilizada para identificação de vulnerabilidades de segurança cibernética em tempo real e prevenção de ataques; 52% que a IA irá auxiliar e/ou acelerar o desenvolvimento de software e 40% que IA auxiliará automatizando o atendimento ao cliente

60% preveem adoção em massa da IA agêntica pelo consumidor em 2026; 52% destacam o uso de gerenciadores de privacidade digital e 50% o uso de IA agêntica para gerência de contas ou assinaturas

A adoção da IA deve ser dar da seguinte forma:

(52%) Assistente pessoal | organizador de agenda | gerenciador de calendário familiar

(45%) Gerente de privacidade de dados

(41%) Monitor de saúde

(41%) Automatizador de tarefas e afazeres (por exemplo, pedidos de supermercado)

(36%) Curador de notícias e informações

Desafios e segurança

Privacidade e segurança de dados seguem no topo das preocupações sobre IA com 48%, seguido pelo uso de IA para furar proteções de segurança cibernética (12%) e resistência e desconfiança social (12%)

Empresas atentas aos riscos e à inovação

64% dos líderes brasileiros concordam que a inovação, exploração e adoção da IA agêntica continuarão em alta velocidade em 2026, à medida em que empresas estabelecidas e startups aprofundam investimentos e compromissos com a tecnologia.

58% afirmam que o uso da IA agêntica para analisar grandes quantidades de dados crescerá em 2026, ao mesmo tempo em que estimulará um aumento na contratação de analistas de dados - para analisar a precisão dos resultados, transparência e vulnerabilidades

54% afirmam que a IA será integrada em toda a sua organização, seguindo políticas de uso alinhadas às regulamentações governamentais. Já para 34% políticas claras internas deverão ser adotadas sobre como e quando a IA pode ser usada em suas organizações

Sobre IA generativa, 46% apontam que a IA continuará integrada em todas as operações de suas empresas e 36% que a IA generativa continuará a ser uma parte regular do seu trabalho, agregando valor

Os principais riscos citados são:

dependência excessiva de IA e potenciais imprecisões (54%)

exposição de dados internos (52%)

na proteção da propriedade intelectual de ser cooptada (44%)

Quais os usos da IA nas empresas?

Os principais usos para aplicações de IA que os líderes de tecnologia esperam em 2026 incluem:

(47%) Identificação em tempo real de vulnerabilidades de cibersegurança e prevenção de

ataques (-1% em relação ao ano anterior)

(39%) Auxílio e/ou aceleração do desenvolvimento de software ( 4% em relação ao ano anterior)

(35%) Aumento da eficiência da automação de cadeias de suprimentos e armazéns ( 2% em relação ao ano anterior)

(32%) Automatização do atendimento ao cliente ( 4% em relação ao ano anterior)

(29%) Impulsionando atividades educacionais, como personalização do aprendizado, sistemas inteligentes de tutoria e chatbots universitários (-10% em relação ao ano anterior)

(23%) Acelerando o mapeamento de doenças e a descoberta de medicamentos (-3% em relação ao ano anterior)

(22%) Automatizando e/ou estabilizando fontes de energia de concessionárias (-3% em relação ao ano anterior)

Mercado de trabalho: o que os profissionais precisam saber para lidar com IA?

(44%) habilidades em práticas éticas de IA ( 9% em relação ao ano anterior)

(38%) habilidades em análise de dados ( 4% em relação ao ano anterior)

(34%) habilidades em aprendizado de máquina ( 6% em relação ao ano anterior)

(32%) habilidades em modelagem de dados, incluindo processamento (sem alteração em relação ao ano anterior)

(32%) habilidades em desenvolvimento de software (-8% em relação ao ano anterior)

50% acreditam que de 26-50% dos empregos serão ampliados por software baseado em IA em 2026

46% concordam em parte que robôs humanoides podem trazer diversão ao ambiente de trabalho, mas com o tempo poderão se tornar colegas de trabalho comuns. 40% concordam parcialmente que sua empresa planeja implantar robôs humanoides em 2026

Fonte: O Impacto da Tecnologia em 2026 e Além/IEE