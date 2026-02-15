Carnaval: dicas de segurança para evitar que a folia vire problema

Foto: FERNANDA BARROS Imagem de apoio ilustrativo. Previsão meteorológica da Funceme indica chuvas para o Ceará durante o Carnaval

HÁ DUAS CERTEZAS NO CARNAVAL...

O período carnavalesco marca o encontro entre foliões que só pensam em curtir ao máximo aqueles dias, mas também existem aqueles que, sendo criminosos, estão atentos às diversas possibilidades e chances de cometer crimes.

Segundo dados do Serasa Experian, os últimos carnavais ficaram marcados por essa proporção de tentativas de fraude envolvendo documentos, dados pessoais e celulares.

Sócio e gerente da plataforma de Atendimento & Antifraude da XP, Lee Waisler afirma que a instituição tem investido em soluções para apoiar os clientes e a sociedade para aproveitarem a folia com mais tranquilidade.

E indica: "Cuidados simples adotados antes da folia podem fazer a diferença, como cadastrar o celular e um contato de confiança no Celular Seguro do Governo Federal, ativar proteções extras de segurança do seu banco e contratar um seguro".

PRIORIDADES DE SEGURANÇA PARA UM CARNAVAL MAIS TRANQUILO:

Carnaval da Saudade do Náutico Atlético Clube chega à 58ª edição com homenagem a Fausto Nilo; na foto, registro da 57ª edição do evento, realizada em 2025 Crédito: Beatriz Bley/Divulgação

Você precisa conhecer: App Celular Seguro

Aplicativo (app) que permite aos cidadãos comunicar as ocorrências de roubos e furtos de celulares. O objetivo é contribuir para a redução desses crimes no Brasil e aprimorar a segurança da população (disponível nas lojas Google Play e App Store).

IMEI (International Mobile Equipment Identity)

EVOLUÇÃO DO APP CELULAR SEGURO

Em dezembro passado, o Ministério da Justiça anunciou que o app Celular Seguro já consegue bloquear qualquer aparelho roubado ou furtado, mesmo que o smartphone não tenha o aplicativo instalado.

Isso promete ser de muita valia para o Carnaval, já que, se o cidadão tiver o celular roubado, será possível realizar o bloqueio remotamente utilizando um outro aparelho ou por meio do site do Celular Seguro.

Para esse acesso, é necessário logar na conta Gov.br no mesmo CPF do titular da conta telefônica do aparelho subtraído.

A principal novidade é que não será mais necessário informar o código IMEI para efetuar o bloqueio, mas o prazo para realizar esse processo é de 15 dias.

Ainda conforme o Ministério da Justiça, apenas o titular da linha poderá realizar o bloqueio.

CLONAGEM E VALORES ERRADOS EM MAQUININHAS DE CARTÃO



CUIDADO REDOBRADO COM FRAUDES NO PIX

Foi para o bloquinho, perdeu o celular e percebeu que transferências por Pix foram realizadas sem o sua anuência? Existe um método oficial para tentar recuperar o dinheiro: é o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central.

Veja o passo a passo para recuperar valores no Pix:

Se o banco não resolver:

Faça uma reclamação no Banco Central caso o banco não devolva o dinheiro e você entenda que a fraude foi evidente. O site é www.bcb.gov.br/meubc/registrar_reclamacao Registre também o caso no Procon ou no Juizado Especial Cível. Caso o prejuízo seja inferior a 40 salários mínimos, não há necessidade de contratar advogado.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 08-12-2023: Fotos: Viaturas BPTUR.(Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

GUIA PARA UM CARNAVAL SEGURO, SEGUNDO A POLÍCIA





Conforme orientação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), caso o folião seja alvo de ação criminosa, como assalto à mão armada ou com violência, é recomendável não agir por impulso e tentar enfrentar o criminoso.

Após estar em segurança, o primeiro passo é acionar o 190 e registrar o boletim de ocorrência, que pode ser feito online. Com as informações, é possível pedir o bloqueio da linha à operadora de telefonia.

Mas, segundo a PCCE, o bloqueio total do aparelho pelo IMEI deve ser avaliado com cautela, pois pode dificultar a recuperação do aparelho por meio do programa Meu Celular.

Resumo das dicas

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Folião curte atrações tradicionais do Pré-Carnaval de Fortaleza

Como funciona o programa Meu Celular:

Programa de recuperação de aparelhos alvos de crime no Ceará. Para participar, é necessário cadastro e acionamento de alerta.

Após o crime, acione o alerta no site www.meucelular.sspds.ce.gov.br, o que vinculará o aparelho ao crime no sistema da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Turistas também contam com apoio policial especializado:

Para os foliões que visitam o Ceará no período de Carnaval, há uma rede de apoio formada pela Polícia Militar em caso de problemas. O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), da PCCE, realizam essa atenção especializada.





VAI PRO BLOQUINHO? CUIDADO COM O GOLPE DA OFERTA FALSA

Nada melhor do que uma promoção para aproveitar o período carnavalesco. Mas cuidado com as tentativas de golpe por meio de anúncios falsos, sobretudo quando tudo foi pensado de última hora.

Nesses casos, a pressa é inimiga da perfeição… Cuidado com:

Falsas promoções de viagens de Carnaval;

Anúncios de aluguel por temporada falsos;

Ingressos falsos para eventos e bloquinhos;

Divulgações de oportunidades de última hora nas redes sociais e anúncios suspeitos.

Foto: Nicole Pompeu/Sicredi Veredas Thiago Pacheco, diretor de operações da Sicredi Veredas

Thiago Pacheco, diretor de Operações da Sicredi Veredas, recomenda que o consumidor precisa estar atento a oportunidades com preços muito abaixo do mercado.

Nesses casos, é fundamental verificar se o site é verdadeiro, conferir CNPJ, reputação da empresa e avaliações em canais de reclamação antes de efetuar qualquer pagamento.

Se a programação for curtir a festa ou bloquinho que exige compra de ingresso, prefira adquirir presencialmente nas bilheterias oficiais ou plataformas oficiais, recomenda.

CURTIR A FOLIA FICOU MAIS CARO

Segundo os dados, as bebidas alcoólicas puxaram os aumentos, com variação superior a 80%. Em suma, os produtos mais consumidos no Carnaval apresentaram reajuste cerca de 14% acima da inflação média brasileira em uma década.

O patamar dos aumentos da cesta carnavalesca supera a inflação oficial do País para igual período, que foi de 64,77%, conforme o IPCA.

Confira a lista de preços dos principais produtos da cesta carnavalesca:

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-02-2026: A preparação para o período de carnaval. O Barracão Maracatu Solar se prepara com ensaios e produção de roupas para os desfiles. Na foto, alunos do Maracatu Solar se desdobram entre ensaios com instrumentos e na confecção de adereços. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Média Inflação Cesta Carnavalesca

ALÉM DA PROTEÇÃO CONTRA CRIMES NO CARNAVAL, SEGURANÇA FINANCEIRA

É claro que a preocupação do folião é se divertir no Carnaval. Mas a precaução com a segurança financeira é necessária.

No Carnaval existe rei Momo, mas cuidado para não gastar demais e perder até a última joia da sua coroa com dívidas.

“Com informação, planejamento e atenção, é possível aproveitar o Carnaval de forma mais segura, preservando o patrimônio e também a estabilidade financeira”, conclui Thiago Pacheco.

Curtindo o Carnaval gastando pouco



MOVIMENTAÇÃO DE VALORES NO CARNAVAL DEVE AQUECER A ECONOMIA BRASILEIRA





Em Fortaleza, os dados apontam que o gasto médio e a permanência dos turistas aumentaram 4,3% e 8,7%, respectivamente, chegando a R$ 3.668,10 em custo médio para os visitantes, em uma viagem com uma duração de cinco dias.

Para a secretária do Turismo, Denise Carrá, esses números “mostram que investir na promoção de Fortaleza como destino turístico é fundamental.”

“O Carnaval é uma vitrine importante para Fortaleza. (…) Quanto mais mostramos a Cidade para o Brasil e para o mundo, mais visitantes atraímos e mais a economia local se fortalece”.



Economia criativa, cultura e artes e seu retorno para o PIB