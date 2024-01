Sabor do Carnaval: confira dicas de drinks para os dias de Folia

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-01-2024: Bebidas para carnaval. Na foto, a bebida São Braz, que terá seu fornecimento também na loja Tropicana, na rua Tabajaras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Ainda que para Caetano Veloso Carnaval seja como “Chuva, Suor e Cerveja”, para algumas pessoas a bebida fermentada não é a favorita nem no calor das ruas. Para aqueles que preferem drinks e coquetéis alcoólicos, diversas opções do mercado são alternativas para levar para a festa nas ruas.

O calor da cidade e das pessoas juntas dançando em festa sempre atiçam a sede e a vontade de comemorar a ocasião. Pensando nisso, o Vida&Arte separou bebidas que vão desde drinks para levar na bolsa e finalizar “na hora” até coquetéis “coloridinhos” para tomar gelado entre amigos no Carnaval.

Um deles é uma febre recente de 2024: o São Braz Pink, uma mistura de vinho branco com sabores de tutti frutti. Maria Braz, diretora administrativa da São Braz Bebidas, aposta no sucesso da bebida para o Carnaval deste ano e diz que ela “veio para representar essas festividades e entregar uma nova experiência para o público”.

Com o lema “refresca e transforma”, o coquetel rosa é um produto para quem busca uma bebida doce a ser tomada “bem geladinha”. Maria Braz ressalta ainda que, para além do produto “novidade”, o tradicional São Braz segue sendo uma boa opção para a folia de diferentes formas.

“São Braz é um produto eclético, a maioria das pessoas o consomem puro, pois seu sabor é bem característico. Bem geladinho é bastante refrescante, mas sabemos da criatividade do povo cearense e o Coquetel é usado para fazer batidas e até chopps”, declara a diretora.



Coca-Cola com whisky

Com teor alcoólico de 5%, o tradicional refrigerante Coca-Cola ganhou uma versão com a mistura de whisky. O produto Jack Daniel’s & Coca-Cola 350ml é também um coquetel portátil para levar para os bloquinhos de rua. No site da marca, o produto custa o valor de R$ 11,49.



Drinks no cooler

Se a sua preferência para beber são os drinks, comuns em bares e restaurantes, existem várias alternativas e combinações interessantes para o Carnaval. O bar “Coktelitas”, por exemplo, oferece a opção do kit Moscow Mule por R$70,00, que acompanha 1 litro de xarope de gengibre + 1 litro de espuma de sabores variados, para ser produzido na hora de beber.

O bartender do estabelecimento, Glaydson Cardoso, aconselha ainda drinks refrescantes para o Carnaval. “Misturas cítricas, gaseificadas e leves, como a tradicional caipirinha e a gin tônica, com execução que levam ingredientes fáceis e super possíveis de manter em um cooler”, recomenda o profissional.



Onde: Rua Osvaldo Cruz, 2330 - Dionísio Torres

Maior para o Carnaval

Se a curtição é grande, a bebida também é maior. A Skol Beats Senses lançou neste começo de 2024 a versão 473ml do famoso coquetel azul com valor aproximado de R$ 8 nos sites de venda online. A marca ainda oferece versões com sabores de drinks famosos, como a "CaipiBeats" (caipirinha), "Ginger" (Moscow Mule) e Mint (Mojito).

Collins de frutas amarelas

O mixologista e bartender do Moleskine GastroBar, Mauro Tirabosco, indica drinks da família Collins para o carnaval devido a sua refrescância.

50 ml de Gin

25 ml de sumo de limão siciliano



30 ml de xarope de frutas amarelas (sugestão: colocar 15 ml de xarope de limão siciliano, 2 colheres de maracujá e dois pedaços de abacaxi macerados)



⁠Muito gelo



Água com gás para completar



⁠Mexer levemente para incorporar e homogeneizar os insumos



Ramo de hortelã para decorar



Saúde

* Receita de Mauro Tirabosco

Opção zero álcool

Para os que não poderão consumir álcool no Carnaval, mas não abrem mão de uma bebida refrescante no calor da folia, há ainda boas opções como a queridinha Soda Italiana ou as tradicionais batidas de frutas com suco.

