Anitta fala da turnê 'Ensaios da Anitta' em Fortaleza em entrevista

Foto: Divulgação / Anitta Fortaleza recebe "Ensaios da Anitta" neste domingo, 14

"Ao mesmo tempo em que estamos com uma música em espanhol indo super (bem) no mundo todo, eu posso estar aqui, no meu País, curtindo e me apresentando durante a minha época favorita do ano, que é o Carnaval", celebra Anitta em entrevista ao Vida&Arte. Ela desembarca em Fortaleza neste domingo, 14, para se apresentar no Marina Park com o projeto "Ensaios da Anitta", turnê carnavalesca da cantora.

Aos 30 anos, a carioca vem se consolidando como um dos grandes nomes da música latina mundo afora. Ao mesmo tempo, a voz de "Show das Poderosas" segue alimentando a base de fãs do País com canções como "Joga pra Lua", funk que é uma aposta da artista para o período carnavalesco.

Lá fora, a cantora emplaca o hit "Bellakeo", parceria musical com o mexicano Peso Pluma, em 54º lugar no concorrido ranking da Billboard Hot 100 — principal classificação de músicas de sucessos nos Estados Unidos. Com o feito, ela supera, inclusive, seu último recorde com "Envolver", que alcançou o 74º lugar em 2022.

Do Honório Gurgel para o mundo, Anitta acumula parcerias com Snoop Dogg, Becky G, Alesso, Cardi B, Maluma, J Balvin e Madonna. Mas nada que ela não pudesse fazer sozinha e agradecer a si mesma. Hits como "Envolver" e "Mil Veces", são exemplos de produções solo da brasileira que ganharam o mundo.

O "Ensaios da Anitta" este ano retorna às origens da artista homenageando as escolas de samba do Rio de Janeiro, onde nasceu. "O samba foi muito presente na minha vida e sempre esteve associado a momentos divertidos, em família, que acabam ficando na memória afetiva. Artisticamente, também me inspiro muito pelo gênero", pontua.

Arrastando multidões, o show de Pré-Carnaval já passou por Salvador, na Bahia, e Florianópolis, em Santa Catarina. Neste sábado, 13, ela desembarca em Brasília e no domingo, 14, chega a Fortaleza para apresentação do Marina Park Hotel a partir das 17 horas. A cantora ainda passará por Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo.

Quem acompanha Anitta no palco de Fortaleza são os cearenses Felipe Amorim, Rogerinho, o rapper Matuê e a pernambucana Duda Beat. Os ingressos já estão no 5º lote no valor de R$ 500 com direito a open bar de cerveja, uísque, vodca, refrigerante e água. (Colaborou Carolina Passos)

Eclética e "onipresente"

O POVO - O show em Fortaleza estará repleto de artistas de vários ritmos diferentes, como você escolhe os convidados?

Anitta - Às vezes os convidados que trazemos são amigos ou parceiros meus, em outras vezes, são pessoas que admiro ou que fazem um som que eu adoro. A minha ideia é sempre promover encontros alto astral do palco, independentemente do ritmo musical. Isso tem muito a ver com o Carnaval, né? Esse clima de mistura.

OP - Quais as principais inspirações para o novo álbum "Funk Generation"?

Anitta - O novo álbum é meio que um mergulho na cultura do funk carioca. Incorporei vários elementos desse ritmo nas músicas, do funk mais melody ao batidão mais explosivo. Então os fãs podem esperar uma sonoridade megabrasileira, com roupagem pop e que reflete muito de quem eu sou, minhas referências.

OP - Além desse novo álbum, quais seus próximos projetos, pensa em explorar novos gêneros brasileiros, como o forró?

Anitta - Eu amo experimentar com gêneros e sonoridades diferentes. O remix que lancei com a Melody, por exemplo, é um piseiro pop muito gostoso de ouvir. O Brasil é muito rico. Amo as possibilidades da nossa música.

Anitta em Fortaleza: cantora compartilha escolhas da apresentação na capital cearense

"Ensaios Da Anitta"