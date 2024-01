Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 14 de janeiro (14/01)

Foto: Rafael Lessa/divulgação Cantor Marcos Lessa se apresenta no Anfiteatro Flávio Ponte

O cantor e compositor Marcos Lessa apresenta o show "Samba Com Lessa" no Anfiteatro Flávio Ponte, na Beira Mar. O projeto passa por clássicos do samba e canções autorais. Além de Lessa, o palco do Anfiteatro recebe Edmar Gonçalves, cantor, compositor e artista plástico cearense que apresenta canções autorais e homenagens a outros compositores brasileiros.

Quando: domingo, 14, às 18 horas

Onde: Anfiteatro Flávio Ponte (av. Beira Mar, 3620 - Meireles)

Gratuito





Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping disponibiliza programação durante o mês de janeiro no Terrazo Kids, espaço direcionado ao público infantil. O destaque deste domingo, 14, é a apresentação teatral "Vingadores". A produção é baseada nos heróis da Marvel e será realizada na Praça de Alimentação.

Quando: domingo, 14, às 17 horas

Onde: Praça de Alimentação do Terrazo Shopping (Santa Clara, s/n - Eusébio)

Gratuito



Forrozim das Antigas

O Moto Libre Bar promove mais uma edição do evento Forrozim das Antigas neste domingo, 14. O momento é comandado pelos artistas Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, que trazem repertório composto por clássicos do forró. Na sequência, o ritmo segue com Os Muringa.

Quando: domingo, 14, a partir das 17h30min

Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 20

Ingressos no Sympla

Bloco Vintage

O Boteco Vintage inicia programação carnavalesca neste domingo, 14, com apresentação de Lidia Maria e o Bloco do Prazer. Além das atrações musicais, o público também poderá pedir bebidas e petiscos. Outras edições do evento devem acontecer ao longo de janeiro e fevereiro.

Quando: domingo, 14, a partir das 17h30min

Onde: Boteco Vintage (rua Mestre Rosa, 176 - José Bonifácio)

Quanto: R$10 (couvert)

Mais infos: Instagram





RioMar Fortaleza

O shopping RioMar Fortaleza continua com programação de Pré-Carnaval neste domingo, 14. A abertura será com a Baqueta Clube de Ritmistas. Em seguida, a música fica por conta a Superbanda. A festa também terá espaço gastronômico com bar, área instagramável e atrações infantis.