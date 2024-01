Casa Absurda abre a programação de janeiro com teatro e exposição

Foto: Foto: Casa Absurda/Arquivo Divulgação Obra do artista Daniel Torres, da exposição "Pelo Pescoço".

Desde sua abertura, em 2019, a Casa Absurda vem sendo um espaço aberto de divulgação e fomento à cultura de Fortaleza. Se trata de uma "casa", literalmente, que periodicamente se decora com exposições artísticas, performances musicais, espetáculos teatrais, entre outros movimentos e linguagens, dando espaço para vozes artísticas que emergem na Capital e além.

Este mês, a Casa Absurda abrigará dois projetos: a reabertura da Galeria Absurda com a exposição "Pelo Pescoço", do artista visual potiguar Daniel Torres, e a Mostra Retrô 2022/2023, apresentando uma retrospectiva da produção teatral realizada nesses últimos tempos.

O espaço é sede do grupo Pavilhão da Magnólia, que justamente é responsável por gerar a movimentação artística dentro da casa, promovendo ações culturais através de programações em parcerias com grupos, eventos, coletivos e artistas independentes.

Para o início do ano, o grupo propôs uma programação de janeiro a maio para a 5ª edição do edital TAC - Temporada de Arte Cearense: Rede de criações, ação da Secretaria da Cultura do Ceará. A programação foi selecionada pelo edital e a Casa Absurda sediará seu espaço para diversas atividades. Entre elas, "Temporadas Absurdas", "Sala de Ensaio", "Mostra Pavilhão", "Galeria Absurda" e a "Mostra Retrô 2022/2023".

Nelson Albuquerque, ator e gestor cultural, em entrevista dada ao Vida&Arte, explica que essa é a primeira vez que a Casa Absurda é abraçada por algum edital, até então, as programações eram realizadas de forma independente. "Sabemos da importância de abrirmos esse espaço para o acesso do público, para as experimentações dos artistas e grupos parceiros e pelo nosso compromisso enquanto artistas. E desde 2020, mesmo com a interrupção da pandemia, mantivemos sempre programações na Casa", explica o gestor.

Nelson também compartilha que ampliar o acesso à casa é um dos objetivos que o grupo possui para 2024. "Esperamos que as pessoas saibam que podem contar com aquele espaço como uma opção de fruição artística na cidade, e assim, que mais pessoas conheçam a casa, que novos artistas e coletivos cheguem juntos para colar, propor e colaborar em nossas ações", finaliza.



Galeria Absurda

Durante a Galeria Absurda, a própria Casa se torna uma exposição aberta. Desta vez, o espaço sediará a mostra "Pelo Pescoço" do artista Daniel Torres.

Jota Junior Santos, ator e produtor cultural, reflete sobre a mostra. "'Pelo Pescoço' reúne mais de 23 desenhos da série, que traz uma personagem antropozoomórfico, cabeça de girafa e corpo feminino, em que relaciona o comportamento e situações vividas por mulheres que sofrem violência às forças e fragilidades do animal", compartilha.

As obras de Daniel ficarão expostas na Casa até março deste ano. Além disso, o artista fará uma "Live Painting", onde realizará um trabalho de pintura ao vivo e o público terá a oportunidade de acompanhar este processo. As datas dessa ação serão divulgadas em breve pelas redes sociais da Casa Absurda.

Mostra Retrô 2022 | 2023

A Mostra Retrô reunirá algumas das realizações teatrais que aconteceram durante os anos de 2022 e 2023. A iniciativa é uma forma de fortalecer a produção cearense, destacando espetáculos que foram marcantes durante este período.

“A Mostra Retrô 22/23 é uma retrospectiva que nasce com o desejo de fortalecer nossa produção, mesmo sem fomento devido, estamos produzindo no Ceará e no Nordeste. E essa produção é rica em diversidade estética e poética, por isso convidamos dois trabalhos do Ceará e outro de Natal para compor a mostra”, reforça Jota Junior.

Abrindo a Mostra, a Casa convida o espetáculo “Murillo João Ramos Acácio Pereira da Costa – Um Artista Da Luz Vermelha”, trabalho solo do ator e diretor Murillo Ramos, com dramaturgia de Yuri Marrocos. No espetáculo o intérprete se debruça sobre a vida de João Acácio Pereira, o “Bandido da Luz Vermelha”, para falar sobre o sucesso e o fracasso dentro de uma narrativa que perpassa a loucura e a sanidade.

A programação segue com o espetáculo “Des-Amor-Daçar”, da Cia. Prisma de Artes/CE, com direção de Herê Aquino. O trabalho atravessará depoimentos, memórias e histórias vividas e contadas para falar das amarras patriarcais que ainda se encontram plantadas em nossa sociedade.

Encerrando a Mostra, o espetáculo “Desassossego”, com A Máscara de Teatro/RN. O trabalho convida o público a mergulhar em uma experiência cênica sensorial, "emotiva, divertida e provocadora". Os atores Luciana Duarte e Jeyzon Leonardo são personagens de si mesmos em uma comédia constrangedora para sorrisos amarelos, encenada por Marcelo Flecha diretor artístico da Pequena Companhia de Teatro/MA.



Programação Casa Absurda - Janeiro 2024

"Pelo Pescoço", de Daniel Torres

Quando: abertura quarta, 17, às 18 horas

abertura quarta, 17, às 18 horas Gratuito

Mostra Retrô 2022 / 2023

Dia 17: "Murillo João Ramos Acácio Pereira da Costa - Um Artista da Luz Vermelha", às 20 horas (Classificação: 18 anos)

Dia 24: "Des-Amor-Daçar", com a Cia Prisma de Artes, às 20 horas (Classificação: 16 anos)

Dia 31: "Desassossego", com a Cia A Máscara de Teatro/RN (Classificação: 16 anos

Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto: R$30 (Inteira) e R$15 (Meia). Disponíveis na bilheteria e no Sympla

R$30 (Inteira) e R$15 (Meia). Disponíveis na bilheteria e no Sympla Mais informações: www.casaabsurda.com

www.casaabsurda.com Instagram: @casaabsurda