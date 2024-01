Drag queen luta contra homofobia contando histórias para crianças

Foto: Nelson Almeida/AFP A drag queen Helena Black ensina sobre direitor LGBTQIA+ para as crianças

"O verdadeiro amor da princesa não era o príncipe 'Febo' ou qualquer outro homem: era a costureira", conta para um público infantil Helena Black, uma drag queen que luta contra a homofobia em centros culturais do Brasil.

Com maquiagem carregada e uma peruca fúcsia volumosa, Helena caminha de um lado para o outro contando a história de amor LGBTI em uma sede social de São José dos Campos, em São Paulo. Como em toda história de princesa, o final é feliz, mas atípico: "Pessoas de todos os reinos vizinhos compareceram ao casamento; algumas por amizade, outras, por curiosidade de ver a união entre duas mulheres", diz Helena, que interpreta com vozes e bonecos o conto da escritora brasileira Janaína Leslão.

A apresentação termina com aplausos. "As crianças não nascem com preconceitos, não são homofóbicas, nem racistas. São os adultos que as tornam racistas", diz à AFP o professor de artes e ator Paulo Reis, de 40 anos, que personifica a drag queen com ares de palhaço.

Reis, que se identifica como homossexual, negro e da periferia, luta com sua personagem contra a homofobia no Brasil, onde 2,9 milhões de adultos se declaram homossexuais ou bissexuais, em uma população de 213 milhões de habitantes.

Apesar de a homofobia e a transfobia serem consideradas crimes desde 2019, o País lidera o número de mortes violentas de pessoas trans, com uma centena entre outubro de 2022 e setembro, ou 31% do total, em 35 países pesquisados pela ONG Transgender Europe.

Além disso, avança no Congresso Nacional uma iniciativa para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, validado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Desde 2017, Reis conta histórias com temática LGBTI para adultos e crianças em dezenas de centros culturais e bibliotecas de São Paulo e outros estados. A Prefeitura de São Paulo patrocinou suas apresentações, em uma iniciativa chamada "Mamãe, tem uma drag queen contando histórias!"

Para esse brasileiro que nasceu em uma família pobre, a arte é o principal meio de vida. "Acham que um homem com roupas femininas só pode ser algo trivial, mas uma drag queen também pode educar e ocupar espaços além de casas de show e trabalhos sexualizados", diz. Sua presença em espaços culturais "é um ato político, de resistência", ressalta.

A artesã Vanessa Marques, de 44 anos, assistiu com a filha María Beatriz, 8, a um "show" de Helena Black em Guarulhos. "Tinha curiosidade, mas, enquanto católica, estava um pouco preocupada. Quebrei os preconceitos e essa primeira aproximação da milha filha do tema LGBTI foi com a mesma mensagem que quero transmitir a ela: temos que nos amar, independentemente de nossas escolhas, raças ou religiões".

Roberval Rodolfo de Oliveira, coordenador de Artes Cênicas do Sesi São José dos Campos, onde a drag atuou, considera importante "abordar a diversidade, para ampliar o entendimento das crianças e para que elas se tornem agentes de paz, contra a violência". Embora possa causar rejeição, "incomodar é inerente à arte", acrescenta.

Helena Black também estendeu sua mensagem ao setor corporativo. Ela interpretou "A Princesa e a Costureira" para dezenas de funcionários de uma refinaria da Petrobras na localidade de Cubatão. "Foi uma experiência boa poder contar uma história LGBTI para um público majoritariamente masculino, em um ambiente tipicamente heterossexual", diz Paulo Reis.

A essa "conquista", sonha em somar espaços nas telas de TV e streaming e "evitar que o Brasil volte a jogar debaixo do tapete mais um artista homossexual, negro e periférico". (Luján Scarpinelli/AFP)