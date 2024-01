Ensaios de Anitta: sem medo de clichê, show vai da micareta ao Tiktok

Foto: João Filho Tavares Ensaio da Anitta - 14.01.2024 - Pré-Carnaval Fortaleza

Uma festa carnavalesca com “Cadê Dalila”, “Faraó”, “Bate Lata” e outros clássicos do axé é puro suco de clichê. E Anitta sabe disso. Para a carioca de Honório Gurgel, porém, o óbvio não é um problema quando o assunto é o projeto “Ensaios da Anitta”. O show apresentado no Marina Park no domingo, 14, não fugiu do script – e essa decisão garantiu uma apresentação de cinco horas de hits.



Com figurino que homenageou a escola de samba Salgueiro, a artista iniciou o show com uma seleção dos seus lançamentos mais enérgicos. Puxado por músicas como “Ai papai” e “Loka” (esta uma parceria com Simone e Simaria que já está tão datada quanto a união das “Coleguinhas”), o primeiro bloco da festa serviu para reforçar que a cantora vem sendo destaque há muitos carnavais. Desde o viral “Show das Poderosas”, de 2013, a funkeira prova sua onipresença quando o assunto é “canção para multidão”.

Foto: João Filho Tavares Anitta apresentou repertório de sucessos no Marina Park

Nessa sequência, Anitta apresentou várias parcerias com artistas de gêneros musicais diversos: de “Romance com safadeza”, feat com Wesley Safadão; passando por “Some que ele vem atrás”, com Marília Mendonça; chegando ao pagodão “Contatinho”, que gravou com Leo Santana. No caldeirão da “Malandra” coube tudo – até a fora de contexto “Anna Júlia”, single que atormenta a banda Los Hermanos há décadas.



A proposta dos Ensaios da Anitta é um longo show preenchido por parcerias. Na capital cearense, os convidados foram Duda Beat, Matuê, Rogerinho, Felipe Amorim e MC Daniel (que apareceu de improviso). Exceto a pernambucana, os demais convidados são virais recorrentes no TikTok, e, diante da multidão, se apegaram ao repertório batido e repetido da rede social, estratégia que funcionou para manter a unidade (ainda que tenha deixado gostinho de “quero mais” sobre outras possibilidades desses artistas).



Quem também brilhou foi o grupo de dança cearense CIA 085, já projetado nacionalmente pela participação no clipe “Cadeado”, de Pabllo Vittar. O balé comandado por Cley Monteiro divertiu a plateia com coreografia do recém-lançado single “Bota Niña”, lançado em parceria com Bad Gyal.

Foto: João Filho Tavares Ensaio da Anitta - 14.01.2024 - Pré-Carnaval Fortaleza

“Esses dias, eu estava na internet e apareceu para mim o vídeo de um grupo de dança muito bom aqui do Ceará. E claro que convidei eles para virem aqui hoje”, contou a artista, que sentou no palco para assistir a apresentação dos cearenses juntamente com o público.



Com “Bellakeo”, música gravada com o mexicano Peso Pluma, entre as mais ouvidas do mundo no Spotify, a brasileira reforçou que consegue furar a barreira linguística na hora de animar seu público. Com “Mil Veces” e “Boys don't cry” cantadas a plenos pulmões, a artista conseguiu encaixar seu projeto de internacionalização com fluidez dentro do setlist dos “Ensaios”.



No quesito organização, a festa carnavalesca também se mostrou bem sucedida. Bares bem distribuídos pelo Marina Park, palco 360º bem aproveitado por músicos e bailarinos, telões com direção audiovisual bem trabalhada, além de bebedouros e distribuição gratuita de água.



Mesmo que o repertório "micareteiro" tenha durado tempo demais (“Bola de sabão”, do Babado Novo, poderia ser substituída por “Rosa”, da própria Anitta, por exemplo), o show apresentado em Fortaleza se manteve caloroso durante grande parte do tempo. Anitta se mostrou habilidosa ao conseguir juntar clássicos musicais de outras décadas, potenciais virais e diferentes línguas e gêneros – todo esse mix cheio de autorreferências que reforçam a própria identidade.

