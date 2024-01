Atores cearenses são destaque nas novelas da Globo; Veja quem são

Foto: Arquivo Pessoal Mateus Honori, Nivaldo Nascimento e Vitor Sampaio na novela 'Guerreiros do Sol'

Espaço outrora dominado por tramas ambientadas nas grandes cidades do Sudeste, as novelas da TV Globo têm diversificado os cenários e, com isso, envolvido profissionais de diferentes estados. Nesse contexto, atores e atrizes cearenses têm encontrado outras portas de entrada para a teledramaturgia.



Unindo-se a nomes como Silvero Pereira, que se projetou nacionalmente nos últimos anos por trabalhos em "A Força do Querer" e "Pantanal", uma nova geração de atores do Estado já experientes no teatro e no cinema chega à TV brasileira em 2024.



A trama "No Rancho Fundo", que começa a ser gravada em 2024, possui o cearense Haroldo Guimarães como integrante do elenco. Na novela, o cearense interpreta um pai viúvo e amoroso de três meninas.



Já em "Guerreiros do Sol", novela da Globoplay que tem estreia prevista para 2025, Mateus Honori, Fátima Macêdo e Lucas Galvino são alguns dos representantes das terras alencarinas do elenco. Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a obra conta a história do Cangaço no Brasil sob a perspectiva feminina do movimento.



Haroldo Guimarães

Ator consolidado em comédias cearenses como "Cine Holliúdy", "O Shaolin do Sertão" e "Bem-vinda a Quixeramobim"; Haroldo Guimarães estreia em sua primeira novela com "No Rancho Fundo" e ver no nosso trabalho uma oportunidade de se projetar ainda mais nacionalmente.

"Eu vejo (a novela) como mais uma oportunidade de mostrar que as produções e atores cearenses têm qualidades que transcendem o nosso território, o que já podia ser visto com o sucesso nacional de público e crítica. A expressão nacional do nosso trabalho está seguindo um caminho natural, gradual, de reconhecimento da qualidade", comemora o ator.

Para ele, que já possui 31 anos de carreira e foi convidado para compor o elenco da obra, as telenovelas já estavam no seu planos devido à tradicional grande popularidade. "Novela é a companhia fiel de quem trabalha muito e está sem tempo. Quando eu posso, sou noveleiro. Todo mundo tem direito de assobiar um refrão, de entender facilmente uma estória, torcer pelo mocinho, se identificar com um personagem, rir de alguma situação sem ferir alguém", conta.

"No Rancho Fundo" conta a história de Zefa Leonel (Andréa Beltrão), uma garimpeira do cariri paraibano, e rígida mãe de Quinota (Larissa Bocchino), protagonista jovem e ingênua que se apaixona por Marcelo, um rapaz da metrópole. Na trama, Marcelo se recusa a casar com Quinota e foge para a cidade; Zefa e a filha, para honrar a família, partem em busca do jovem na metrópole, em um lugar maior e mais desenvolvido.

O personagem de Haroldo entra na história como o primo da protagonista Zefa: um comerciante viúvo e engraçado, que, apesar de tantas lutas, cria suas três filhas com muito amor. "É tudo que eu posso contar por enqaunto", brinca o ator.

Mateus Honori

Conhecido por obras como “Bem vinda a Quixeramobim”, “O Cangaceiro do Futuro” e “Cabeça de Nêgo”, o cearense Mateus Honori fará parte da novela “Guerreiros do Sol”, que está sendo produzida pela Globoplay.

A novela se passa no sertão nordestino no final do século XX. Ela é inspirada no movimento do Cangaço e todos os personagens da novela são criados a partir da história e representação de Lampião e Maria Bonita. Na história, Mateus é “Lucinho”, um humilde coiteiro do bando dos cangaceiros e amigo do protagonista Josué (Thomás Aquino). Ao se aproximar da personagem Rosa (Isadora Cruz), Lucinho vira informante e trava embate contra o vilão Arduino (Irandhir Santos).

Com estreia da novela prevista para 2024, Mateus celebra mais um importante trabalho: “Eu acho que é a ordem natural de alguém que se esforça, trabalha e estuda muito. Esse momento é de muita alegria e muita esperança”. Em 2023, o ator estreou na TV com a novela “Vai na Fé” e tem explorado mais a linguagem das telenovelas desde então.

“O que me fascina na teledramaturgia, é o poder de penetração que elas têm na sociedade. Temas importantíssimos que a gente consegue discutir nas novelas. Eu ouvi muito na Globo que quem assiste algo no cinema assiste porque quer. A novela não, a novela invade a casa das pessoas, tem todo um compromisso a mais”, disserta o ator.

Assim como aconteceu com “Todas As Flores”, a obra “Guerreiros do Sol” foi feita para estrear na Globoplay antes da TV aberta, uma nova estratégia da Rede Globo de produção e divulgação de seus produtos. Para Mateus, produzir novelas diretamente para streamings não muda o impacto social e nem cultural da teledramaturgia.

“A novela da TV aberta tem um papel maior do que entretenimento, é educação. Eu acho que é insubstituível. As novelas brasileiras, as narrativas que foram contadas nesse tempo todo foram fundamentais para a formação do nosso povo, para a nossa e a nossa história. Ela foi costurada pela pela sétima arte”, afirma o artista.



Fátima Macedo

Formada em Dança e em Teatro em Fortaleza, Fátima Macedo é uma das cearenses estreantes nas próximas novelas da Rede Globo. Premiada como melhor atriz pelo curta “Multidões”, de Camila Vieira e melhor atriz coadjuvante no longa "A Praia do Fim do Mundo" de Petrus Cariry;

Em “Guerreiros do Sol”, Fátima faz uma personagem religiosa, com princípios muito rígidos e que é casada com militares (os “macacos”, como eram chamados pelos cangaceiros). Sobre o nome da mulher que interpreta, uma coincidência: Fátima.

A atriz destaca, em entrevista ao Vida&Arte, que a trama possui uma importante mudança de perspectiva para as tradicionais tramas já contadas sobre o Cangaço. “Nesse caso, como é uma ficção, a história é contada pelo olhar feminino e coloca as mulheres como as maiores protagonistas, revelando a força feminina como uma potência de liderança e poder”, explica.

Para ela, o “novo olhar” da novela pode vir como uma forma de empoderamento feminino: “Acredito que a arte inspira a vida e vice-versa, uma novela que acentua o feminino dentro desse tipo de trama, pode causar uma repercussão de empoderamento, inspirando outras mulheres a fortalecer seu poder pessoal. A mulher sertaneja, nordestina, brasileira pode sentir um pouco dessa reparação histórica e se empoderar ainda mais”.

“Poucas pessoas sabem da importância da mulher no cangaço e como sua presença modificou a cultura dentro dos grupos, diminuindo inclusive os estupros e outras violências causadas pelos cangaceiros”, conta.



Lucas Galvino

Após “Mar do Sertão” em 2022, o ator cearense Lucas Galvino estará pela segunda vez em uma produção para a Rede Globo em 2024 com a novela “Guerreiros do Sol”. Com caminho na arte marcado por trabalhos no teatro com a CIA Inquieta, de Fortaleza, o ator conta que agora está mais focado em experimentar cinema e TV no atual momento de sua carreira.

“Não que eu vá sair do coletivo no qual ainda eu faço parte, o Inquieta, mas eu acho que talvez nesses próximos anos, eu me dedique mais aos projetos na TV e no cinema”, conta.

Em “Guerreiros do Sol”, o personagem interpretado por Lucas é uma homenagem ao jornalista Geneton Moraes Neto, que faleceu em 2016. Na trama, ele é um menino jornalista de 17 anos que vai para o Sertão e se depara com a realidade do Cangaço, diferente da sua cultura na cidade.

Apaixonado pelo modo de sobrevivência do Cangaço, o personagem passa a ter uma forte relação com o protagonista Josué (Thomás Aquino), que representa Lampião. Desse modo, o jornalista passa a ser da o único da profissão com acesso e informação aos acampamentos dos cangaceiros.

Lucas fala ainda sobre a importância de ter maioria de atores nordestinos no elenco de uma produção como “Guerreiros do Sol”, uma história do Nordeste brasileiro. “Não que eu defenda que atores sudestinos não possam fazer nordestinos, não é isso. Mas a nossa história da televisão e do cinema é representada por atores sudestinos em qualquer história”.

O cearense continua: “Essa abertura que a gente está tendo é para ser celebrada, mas - ainda que Claudio Jaborandi e Marcela Cartaxo estejam falando esse ‘rolê’ há um tempo - temos que abrir para além de trabalhos sobre o Nordeste. Atores nordestinos também são atores e devem estar em produções sobre tudo”.



Mais cearenses

Além de Haroldo Guimarães, outros três cearenses fazem parte do elenco da obra "No Rancho Fundo": Igor Jansen, Jorge Ritchie e Ana Maria Mangeth. O primeiro é conhecido principalmente por seu primeiro trabalho na TV: a novela infantil "Poliana", do SBT. Com o novo trabalho, o "ídolo teen" das redes sociais assume oficialmente o contrato com a Rede Globo. Na história, Igor Jansen será "Aldenor" e será agregado ao núcleo principal.

Escolástica será a personagem vivida por Ana Maria Mangeth, que será secretária do prefeito da cidade fictícia de Lasca Fogo. Ela entrará na narrativa da novela aos poucos e sua trama se cruzará com a de Adenor na novela. Fora das telinhas, a atriz é professora de Artes Cênicas e de Educação Artística e trabalha pela Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Formado em teatro pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Jorge Ritchie fará o personagem Torquato Tasso, o mordomo de uma família da família de Du Moscovis e Valdineia Soriano na trama.