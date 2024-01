Banda Forfun anuncia show da turnê Nós em Fortaleza; saiba mais

Foto: Rprodução Instagram Forfunoficial Banda carioca Forfun anuncia novas datas da turnê Nós

Após esgotar as primeiras datas da turnê "Nós", a banda Forfun divulgou mais cidades que vão participar do reencontro da banda com o público para comemorar 23 anos de estrada. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 15, a banda carioca ainda anunciou 18 datas. Fortaleza será no dia 3 de agosto, na Arena Iguatemi. As vendas de ingressos começam nesta terça-feira, 16, pelo site Eventim.

Inicialmente, o grupo publicou que a turnê faria inicialmente shows no Rio de Janeiro e São Paulo. Com a expansão da turnê, a primeira apresentação está marcada para junho, em Vitória (ES).

"A turnê 'Nós' está se expandindo, e é tudo graças a vocês. Mal conseguimos explicar o quão empolgados e emocionados estamos em finalmente confirmar mais shows pelo Brasil! Vamos vibrar e levar a nossa história para mais cidades, e nos conectar com vocês em cada uma delas", disse a banda nas redes sociais.

Saiba mais sobre o Forfun

O grupo fez muito sucesso tocando pop rock nos anos 2000. Criado em 2001 por Danilo Cutrim (voz e guitarra); Vitor Insensee (teclados, guitarra e vocal de apoio); Nicolas Fassano (bateria) e Rodrigo Costa (baixo e vocal de apoio), o Forfun marcou uma geração.

Em 2008, o quarteto lançou o álbum "Polisenso", em que começou a experimentar mais ritmos latinos, africanos e jamaicanos. Pelo trabalho neste CD, a banda recebeu o prêmio de “Melhor Banda de Rock” no Video Music Brasil, da MTV, em 2009. O disco fez muito sucesso na internet, totalizando mais de 800 mil downloads na época.

Mesmo com o fim da banda em 2015, os músicos do Forfun sempre interagiram com o público nas redes sociais e em projetos paralelos. (Correio/ Rede Nordeste)

Forfun - Turnê Nós