Circo Americano traz temporada de espetáculo plural a Fortaleza

Foto: Divulgação/Circo Americano Circo Americano está montado na avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará

“Nossa proposta é fazer com que o público esqueça a vida do dia a dia e entre no mundo encantado do Circo Americano”, destaca Bryan Stevanovich, diretor de marketing do Circo Americano, sobre a ideia da experiência montada para o espectador. O circo iniciou sua temporada de espetáculos em Fortaleza na última sexta-feira, 12, e a previsão é que eles permaneçam na cidade por 60 dias.

A prática circense é antiga. A forma que é conhecida hoje pela sociedade surgiu há mais de 200 anos atrás, em 1770, criada por um oficial da Cavalaria Britânica, Philip Astley. O que começou com apresentações de cavalos, expandiu e ganhou shows de palhaços, malabaristas, mágicos, entre outros.

Antes disso, no Brasil, povos nômades, vindo da Europa ao fugir de perseguições, realizavam apresentações que tinham como especialidades, por exemplo, a exibição de cavalos e o ilusionismo. Em suas viagens pelas cidades, os números iam sendo adaptados ou ganhando novos.

Atualmente, os espetáculos ganharam números com detalhes modernos, utilizando motocicletas, por exemplo, ou tecnologia que geram um show de imagens. A estrutura, entretanto, a familiar tenda com uma picadeira em seu interior, rodeada pela a arquibancada. Os clássicos shows, já instalados no imaginário, também continuam, se unindo ao que tem de novo.

É essa mescla de apresentações, clássicas e modernas, que o respeitável público do Circo Americano contemplará em suas sessões de duas horas. Apresentações musicais, de dança, free style com motocicletas — as opções são variadas.

“É um espetáculo moderno, mas, obviamente, sem perder a temática do circo. Temos palhaços, acrobatas, trapezistas, malabaristas, contorcionistas”, explica o gerente Mario Caceres Olavarria, que também usa o termo “radical” para definir os shows que acontecem todos os dias na avenida Washington Soares.

Dentre todos esses, há o destaque para a apresentação do Homem-Bala — ou homem-canhão, número em que o artista é ‘jogado” por um canhão. Dentro de um grande canhão, o mongoliano Zunjin Zolbo será lançado a 20 metros de distância até chegar na rede, colocada pronta para ampará-lo.

“Também tem o trapezista, conhecido como Super Silva, que está a 15 metros do chão sem nenhuma proteção de rede. Voando literalmente”, Bryan, o diretor de marketing, explica outra atração da sessão do circo.

Para aqueles que gostam de shows com motocicletas, as sessões reservam alguns momentos. Tem o freestyle — que são números em que os veículos voam entre rampas — e o famoso globo da morte, local fechado em formato redondo onde várias motos correm juntas.

Para compor essa lista de shows a serem apresentados, Mario, o gerente, conta que eles têm uma equipe de produtores que viajam países do mundo procurando atrações que não foram vistas antes. Ele acrescenta que a internet também facilita nessa busca por talentos para compor a grade.

Bryan corrobora: “Tem brasileiro, argentino, mongoliano, estadunidense, espanhol, italiano… São diferentes nacionalidades. O circo tem esse poder, de unir vários continentes em um show”.

Os espetáculos do circo americano são ensaiados todos dias, para garantir que todo o show siga o roteiro planejado. “O artista circense é um atleta. Então são treinos constantes para na hora do show sair tudo perfeito. Podem existir falhas, técnicas e humanas, mas trabalhamos para que elas não existam”, explica o diretor de marketing.

E finaliza: “Falamos que é uma grande experiência [o espetáculo], porque o público, desde a sua chegada no estacionamento, até assistir o grande espetáculo, entra nesse mundo da imaginação, alegre e divertido’.

Circo Americano

Quando: segunda a sexta-feira, às 20h30min; sábado, domingo e feriados com sessões às 16 horas, 18 horas e 20h30min.

segunda a sexta-feira, às 20h30min; sábado, domingo e feriados com sessões às 16 horas, 18 horas e 20h30min. Onde: avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará (avenida. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

avenida Washington Soares, em frente ao Centro de Eventos do Ceará (avenida. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 35; vendas em www.circoamericano.com.br ou na bilheteria presencial

a partir de R$ 35; vendas em www.circoamericano.com.br ou na bilheteria presencial Mais informações: @circoamericanooficial