Obra de Sérvulo Esmeraldo inspira debate sobre moda na Multiarte

Sete anos após sua partida em vida, Sérvulo Esmeraldo ainda reverbera em todas as linguagens artísticas do Brasil e do mundo. Seu legado cinético e geométrico nas artes plásticas exportaram o Ceará internacionalmente com a sua assinatura. Por essa trajetória, seu legado permanece e esta semana estará presente na programação cultural do Ceará.

Nesta quinta-feira, 18, a Galeria Multiarte, juntamente com o Instituto Sérvulo Esmeraldo e a Sau, estreiam a exposição "Pulsação: Sérvulo Esmeraldo como inspiração da Sau". A estilista Marina Bitu, diretora criativa da SAU, que apresentou a coleção durante a São Paulo Fashion Week 2023, estará no evento para abrir diálogos com Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo.

“A gente buscou retratar um tema que tivesse uma certa consonância com a nossa história, que também pudesse, de certa forma, reavivar a memória do Sérvulo e ajudar na manutenção dessa memória viva para as próximas gerações”, destaca Marina Bitu, que frisa também ponderar a relevância social de seu trabalho.

A ideia de unir a linguagem da moda com o legado de Sérvulo foi celebrada também por Dodora, viúva do artista, que já conhecia o seu trabalho anteriormente: “Foi uma feliz coincidência”. Ela conta que recebeu Marina em seu Instituto e se surpreendeu com as prévias que a estilista apresentou: “Impressionou-me a acuidade dela, a compreensão do todo e a percepção dos detalhes da obra do artista e evidentemente, a sua agilidade e perspicácia”.

“Vejo com muita satisfação o interesse das novas gerações na obra do Sérvulo Esmeraldo. Fico muito feliz com essas descobertas. Ele tem uma obra múltipla, muito potente em todas as expressões que trabalhou, tanto na gravura, no desenho, na pintura, na escultura, nas jóias de artista, enfim”, afirma Dodora. Ela, que também é pesquisadora de Artes Visuais, conta que apoia “todas as pesquisas sérias e respeitosas focadas” no trabalho de Esmeraldo.

Por meio da congruência de formas marcantes da obra de Sérvulo com elementos recorrentes da marca de Marina, como os contrastes de pretos e brancos, o equilíbrio entre as formas retas e linhas curvas; a estilista compôs sua coleção.

“Nós somos aqui um celeiro de talentos e de geração de novas ideias. Eu acredito muito que nossa confiança hoje em atuar em segmentos criativos se dá porque a arte de grandes artistas no passado abriram caminho pra gente, atravessaram os mares, chegaram em outros continentes e representaram a gente regionalmente. Então acho que um dos principais legados que o Sérvulo deixa são esses caminhos abertos para que outros artistas também consigam penetrar em outros mercados da arte”, explica a estilista.

Para ela, Dodora é uma das principais responsáveis pela conservação do legado de Sérvulo Esmeraldo. As duas, que irão debater juntas sobre o processo criativo da coleção “Pulsante” inspirada da obra do artista, acreditam que autenticidade e herança cultural dele não podem ser esquecidas nas próximas gerações.

“Construímos a coleção juntas. Eu mostrei a ela, fiz ajustes baseados nos comentários dela e hoje, para a construção da exposição, é algo que a gente também tem feito em colaboração”, declara Marina.

“No caso da Marina Bitu para a SAU, penso que ela captou além do aspecto construtivo geométrico da obra, ela percebeu a leveza do movimento e a sensualidade sutil presente na linguagem do artista. Gostei das transposições. ‘Pulsação’ é uma coleção vibrante, e sem clichê algum, é bem cearense”, comemora.



Abertura da exposição "Pulsação: Servulo Esmeraldo inspira a Sau"

Quando: quinta-feira, 18, às 19 horas; Visitação aberta até dia 29/2, das 10 às 18 horas de segunda a sexta

quinta-feira, 18, às 19 horas; Visitação aberta até dia 29/2, das 10 às 18 horas de segunda a sexta Onde: Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas 1727)

Galeria Multiarte (Rua Barbosa de Freitas 1727) Gratuito

