Confira diferentes formas de explorar a versatilidade do café

Foto: FERNANDA BARROS Choux Tiramisu de Café, feito pela Alessandra Felix, da Alê Félix Patisserie

Olhando para além da bebida quente tradicional, o Comes&Bebes desta semana destaca diferentes formas de explorar a versatilidade do café em diferentes pratos e bebidas No mundo das bebidas, para além do café quente tradicional, é comum em cafeterias diversas outras formas de utilizar o ingrediente, seja em chás, milkshakes, drinks e também no café gelado.

Para além das bebidas, os grãos são base até para pratos salgados. A chef Uiara Martins, professora do Senac, se debruça sobre esse tema, exemplificando algumas das múltiplas possibilidades do café.



“Quando eu estreei com uma disciplina de ‘estudos de chá e café’, produzimos várias receitas salgadas com café. Por exemplo, um risoto de café com funghi seco, um peixe com molho de café, um frango ao café, um lombo de porco com castanha de caju e café, entre outros”, aponta Uiara, a respeito das possibilidades de pratos.



De modo geral, a professora aconselha: “Alguns acompanhamentos tem uma relação muito forte com o café. O chocolate é uma delas. O queijo também vai muito bem (quando cruza no risoto fica muito bom). O café também vai muito bem dentro de alguns drinks alcoólicos, como a caipirinha de café, que é maravilhosa”.



Uiara prossegue informando que a combinação de sabores “vai depender muito do tipo de café que se tenha em mãos”. “É um café especial da região? Quais são ali as características daquele café para eu poder cruzar com outros sabores?”, afirma. E completa: “Não é qualquer café que vai fazer uma comida ficar boa (...) Eu costumo utilizar sempre um café bom, um café especial, com uma água boa.”



Confira a seguir algumas opções de pratos que utilizam do potencial do café para criar novas experiências gastronômicas.



Del Plata

Inovando no universo das massas, o restaurante Del Plata Pastas Artesanais apresenta o sorrentino de café, uma massa de café acompanhada com queijo gouda e um molho de creme de leite de parmesão e queijo prato.



“A ideia do prato é equilibrar o leve amargo do café com o adocicado de queijo gouda, ou seja, implica uma harmonização por contraste. O queijo é usado nas degustações de café”, explica Gerardo Vega, idealizador do restaurante Del Plata, criado em 2018.



Para acompanhar a massa, o chef aconselha o vinho “Merlot Quarezemin, da vinícola brasileira Quarezemin, que está sempre presente na nossa carta de vinhos.”

Já para a sobremesa, Gerardo sugere o clássico pudim de café, uma das sobremesas mais pedidas da casa. Sobre o preparo do pudim, ele compartilha: “Usamos cafés especiais L'or preparados na prensa francesa e solúvel para o prato. E café solúvel da mesma marca para o pudim”. Ressalta: “O pudim tem presença constante no nosso cardápio. O prato entrará no cardápio amanhã e estará disponível até o próximo final de semana.”



Quando: terça-feira a sábado, de 11h30min às 15h30min e das 19 às 22 horas



terça-feira a sábado, de 11h30min às 15h30min e das 19 às 22 horas Onde: Rua Santa Maria, 2 - José Bonifácio



Rua Santa Maria, 2 - José Bonifácio Atendimento apenas presencial com reserva. Limite de 10 mesas



Mais informações: (85) 98889.3156

(85) 98889.3156 Instagram: @delplatapastas



Alê Félix Patisserie

Clássico da culinária italiana, o tiramisu, que naturalmente carrega o café em sua composição, segue sendo reinventado em diversas receitas diferentes.

A chef Alessandra Felix tem a sua versão, o "Choux Tiramisu de Café", disponível na Alê Felix Petisserie.



"Feita com massa choux, uma das mais tradicionais da confeitaria francesa, também conhecida como massa de profiteroles ou eclair, é recheada de mousse de queijo e com um delicioso e cremoso caramelo de café! As camadas possuem diferentes texturas e intensidades de sabor", explica.



A sobremesa, segundo Alessandra, carrega uma variedade de sabores e texturas intensas. "O mousse de queijo, cremoso, levemente salgado, o caramelo de café, intenso e doce, com a massa choux, naturalmente crocante, é uma combinação intensa e deliciosa”, pontua.



Ainda sobre o processo de produção da sobremesa, Alessandra Felix divide o preparo em diferentes etapas.



"Preparamos a massa choux e logo depois um craquelin que vai ao forno junto com a massa. O mousse, feito com cream cheese, tem um toque salgado e sensação aveludada na boca, contrastando com o caramelo, que é cremoso mas levemente líquido, escorrendo quando você morde e com sabor intenso de café", finaliza a chef.



Quando: terça a sábado, das 10h30min às 18h30min



terça a sábado, das 10h30min às 18h30min Onde: avenida Des. Moreira, 2940 - Dionísio Torres



avenida Des. Moreira, 2940 - Dionísio Torres Quanto: R$ 21,90



Tipo Café

Entre as bebidas, a Caipirinha de Café do restaurante "Tipo Café" ganha destaque. Famosa na casa, a caipirinha leva grãos de café em sua composição.



Entre os acompanhamentos para a bebida, a casa sugere a bolinha de carne de sol e queijo coalho, acompanhada com um dos molhos disponíveis, todos caseiros: geleia no alho, molho de mostarda com melado ou chutney de manga.



A Caipirinha de Café custa R$14 no estabelecimento, além disso a Tipo Café oferece um Happy Hour onde os preços das bebidas alcoólicas ganham desconto, na promoção, a caipirinha de café sai por R$10. De segunda a quinta, o Happy acontece das 17 às 19 horas, às sextas das 17 às 20 horas e aos sábados o dia inteiro.



Quando: Segunda a sábado, das 15 às 21 horas



Segunda a sábado, das 15 às 21 horas Onde: Rua José Vilar, 3040 - Dionisio Torres



Benévolo

Em parceria, a Benévolo - Gelato e Café e a Cervejaria Turatti lançam a Coffee Lager Benévolo Serra Verdadeira. Uma cerveja produzida com adição de café da Serra do Maciço de Baturité, ganhando destaque por se apresentar como a primeira cerveja artesanal lager puro malte com adição de cafés Benévolo 100% cearenses.



"Em particular, sempre quisemos lançar uma bebida alcoólica com café, para mostrar que a bebida tem esse potencial. É mais uma força de levantar e fortalecer a bandeira do café cearense", explica Jeffeson Deywis, CEO da Benévolo, sobre a mais recente produção.



A bebida é dourada, com sabor levemente maltado, baixo amargor e sabor frutado de café. O sabor é refrescante para oferecer uma experiência única ao consumidor. A temperatura ideal para consumir é entre 7 e 10°C.



A Coffee Lager Benévolo Serra Verdadeira está disponível para venda nas oito lojas Benévolo em Fortaleza e na loja do Shopping Eusébio. A garrafa da cerveja artesanal pode ser adquirida pelo valor de R$24,90, com pedidos também por delivery (iFood) e se encontra disponível em restaurantes parceiros, como a própria Turatti.