Inscrições para a 13ª Mostra Ecofalante de Cinema são prorrogadas

Foto: Divulgação/Ecofalante Curta Yãy Tu Nunãhã Payexop: Encontro de Pajés, de Sueli Maxakali

As inscrições na 13ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema foram prorrogadas. Para a Competição Latina-Americana e Territórios Brasileiros, a data para submissão dos filmes é até 30 de janeiro; já no caso do Concurso Curta, o prazo limite é até 18 de fevereiro.

O regulamento e o formulário de inscrição para a Competição Latino-Americana e a Competição Territórios Brasileiros estão disponíveis no site. As inscrições para o Concurso Curta Ecofalante podem ser feitas aqui.

Filmes de curta, média e longa-metragens finalizados a partir de 2022 podem participar. As inscrições são gratuitas.

O evento tem três seções competitivas: a Competição Latino-americana, Territórios Brasileiros, novidade desta edição, e o Concurso Curta Ecofalante.

Para a Competição Latino-Americana podem se inscrever produções ou coproduções de países da América Latina e do Caribe.

Já a Territórios Brasileiros é destinada a produções ou coproduções brasileiras que abordam diferentes visões e aspectos do país e que trazem uma perspectiva socioambiental em relação aos temas tratados.

O Concurso Curta Ecofalante por sua vez é voltado a obras com duração máxima de 30 minutos realizadas por estudantes.

Os filmes brasileiros inscritos (exceto os estudantis) podem ser selecionados para a seção Competição Latino-Americana ou para a seção a Competição Territórios Brasileiros.

Todos os filmes inscritos devem abordar temas ligados a questões socioambientais, como energia, água, emergência climática, consumo, trabalho e povos tradicionais.

Questões étnico-raciais, de gênero, direitos LGBTQIA+, desigualdade social, ativismo, políticas públicas, cidade, sustentabilidade entre outras, também devem ser pauta das produções.



Considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul, focado nas questões socioambientais, o evento é uma realização da OSC Ecofalante.

Confira os prêmios de cada competição



Latina-Americana:

Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial - com prêmio de R$ 15.000,00;

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial - com prêmio de R$ 5.000,00; e

Melhor Filme pelo Público

Territórios Brasileiros

Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial - com prêmio de R$ 15.000,00;

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial - com prêmio de R$ 5.000,00; e

Melhor Filme pelo Público



Concurso Curta Ecofalante:



Melhor Curta Ecofante pelo Júri Oficial - com prêmio de R$ 4.000,00; e

Melhor Filme pelo Público

Chamada para 13ª Circuito Tela Verde

Parceiro da Mostra Ecofalante de Cinema, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anuncia a abertura da chamada pública para 13ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente do Circuito Tela Verde.

Podem participar trabalhos de temática socioambiental com duração de até 30 minutos. O Circuito Tela Verde promove exibições nas cinco regiões do país.

Em 2022, 327 espaços de exibição compuseram a rede do evento. As inscrições vão até 15 de janeiro e podem ser efetuadas aqui.

13ª Mostra Ecofalante de Cinema