Musical celebra trajetória de Ney Matogrosso no Teatro RioMar

Com dramaturgia que aborda a vida do cantor, ao mesmo tempo que perpassa canções marcantes que traduzem os mais de 50 anos de carreira do artista, o espetáculo "Ney Matogrosso - Homem com H" chega a Fortaleza em temporada no Teatro RioMar. O musical será apresentado entre os dias 25 e 27 de janeiro, com sessões às 15 horas e às 20 horas.



A montagem retrata momentos de beleza infância do artista, no Mato Grosso do Sul, e evidencia também fases mais duras da trajetória da voz do grupo Secos & Molhados, a exemplo da ditadura militar. Todo o texto da peça segue uma linha temporal não-linear e foi baseado nas três biografias já publicadas sobre o músico.

Na obra, que já recebeu indicações ao Prêmio Bibi Ferreira em 2023, o cantor camaleônico é interpretado e homenageado pelo ator Renan Mattos. "Não é uma coisa fácil você interpretar um ícone nacional e internacional assim, né? Um dos maiores intérpretes que a gente tem no nosso País. Principalmente enquanto a pessoa está viva e em atividade também", conta Renan. O protagonista acrescenta: "Ney não é um artista é comum, ele é ele. Ele tem um comportamento extraordinário".



Sobre sua experiência nos palcos interpretando o artista, Renan comenta: "Por mim, eu faria esse trabalho o resto da minha vida”, brinca. O ator reforça, porém, que seu objetivo é apresentar no palco uma releitura do dono de sucessos como “Sangue Latino”, “Poema” e “Rosa de Hiroshima”. "Eu não ‘faço’ Ney Matogrosso, né? Não tem como imitar ele. Fica ruim, não dá para fazer igual", brinca o ator.



Ao ser questionado sobre suas maiores recompensas ao longo do processo de turnê com a obra, o ator se alegra, compartilhando que uma das maiores qualidades em interpretar o papel é o acolhimento e carinho dos fãs do músico.



"As pessoas que amam muito o Ney passam a me tratar da mesma forma, como tratariam a ele, e isso é muito especial." E complementa: "Eu acho que a grande cura disso tudo é a resposta do público, de me abraçar e aceitar né? A gente tem uma resposta muito bonita do público, eles abraçam muito o espetáculo. Isso é muito especial".



Coautora, codiretora e produtora do espetáculo, Marília Toledo compartilha o prazer de levar o show Brasil afora. "Aqui no nordeste está sendo um grande prazer. O público sempre nos recebe muito bem, sempre com casas lotadas e um público muito apaixonado pela história do Ney Matogrosso”, conta ele, que divide a elaboração da obra com nomes como Emílio Boechat, Daniel Rocha e Fernanda Chamma.



Debruçando-se sobre as dificuldades da elaboração do espetáculo, Marília compartilha que seu maior desafio foi o de escolher como contar a história do artista. "Você tem que dar conta de contar 80 anos em poucas horas, né? O espetáculo tem duas horas e meia, esse é o grande desafio. O que você vai deixar para fora? Quais músicas você vai usar e como que você vai costurar essa drama?", compartilha a autora.



Além da própria trajetória do homenageado, o musical discute um tema que vem pautando a vida de Ney: a liberdade. A partir dessa identificação temática, Marília conta que as diferentes plateias têm abraçado a peça. "A gente faz teatro para o público, e quando a gente tem uma resposta como a gente tem tido com o Ney, não existe nada melhor, não existe um prazer maior do que isso. Ver que o público realmente abraçou a maneira como a gente contou essa história", encerra Marília.



Aos 82 anos, Ney segue nos palcos e, recentemente, se apresentou na programação do Réveillon de Fortaleza, além de ter feito uma passagem anterior pela cidade, com seu show no Festival Zepelim em agosto de 2023. Na montagem de “Homem com H”, o artista optou por participar ativamente. Ele chegou a opinar e “corrigir” certos momentos da peça para que se tornasse ainda mais verossímil.



Sobre essa experiência, Renan Mattos destaca: "Absolutamente tudo, todas as falas, todas as músicas, tudo que a gente faz na peça é autorizado pelo próprio Ney. O texto da peça foi reescrito várias vezes, então os autores tiveram um contato direto com o Ney em relação à criação desse texto, desse espetáculo".



Espetáculo: Ney Matogrosso - "Homem com H"

Quando: quinta, 25, às 20 horas; sexta, 26, às 20 horas; e sábado, 27, às 15 (com acessibilidade) e 20 horas

quinta, 25, às 20 horas; sexta, 26, às 20 horas; e sábado, 27, às 15 (com acessibilidade) e 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$25, disponíveis no site Uhuu

a partir de R$25, disponíveis no site Uhuu Classificação: 14 anos (Acesso de menores somente acompanhados dos pais ou maior responsável)

14 anos (Acesso de menores somente acompanhados dos pais ou maior responsável) Mais informações: @teatroriomarfortaleza

