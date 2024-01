Sana 2024 reúne fãs de cultura pop no Centro de Eventos do Ceará

Foto: Rey Alves/Divulgação Sana 2024

Começa nesta sexta-feira, 26, mais uma edição do Sana, o maior evento geek do Nordeste. Com expectativa de muita música, cosplays, interação com antigos e novos frequentadores do evento, a primeira parte do festival em 2024 traz novidades que prometem reunir ainda mais pessoas que nos anos anteriores.

“Vai ter um palco exclusivo para os cosplays, que é uma demanda já antiga dos grupos, visto que a quantidade de pessoas que vem (com trajes de personagens) é muito grande”, destaca Daniel Braga, diretor institucional do Sana desde 2002.

Um dos grandes destaques da próxima edição do evento é o show da banda CPM 22, que acontecerá no sábado, 27, durante o Sana. Para Daniel, trazer música para o festival geek é uma estratégia de reunir públicos que normalmente não frequentariam o espaço. “Desde o retorno da pandemia, a gente começou a fazer com que o show do sábado fosse um de intercessão do público que tá no SANA com o público mais velho, que não vinha pro evento. A gente começou com o Angra, depois fez a Pitty, Gloria Groove e agora o CPM 22”, explica.

“Tem muita gente que nunca veio ao Sana, faz tempo que não vinha, ou voltou a vir por causa dos shows e acabou virando o público recorrente do evento, não só para o show. O CPM 22 sempre foi uma banda que a gente sempre teve em nossa mente, principalmente com o vínculo de quando o Sana começou, que foi naquele encontro, que tinha dos fãs de animação japonesa na Praça Portugal. E, naquele período, começando em 2000, era uma banda que estava muito em alta, então além de tudo, tem a ver com o nosso início”, conta o diretor.

Além da banda brasileira, outros destaques na música estarão presentes no evento. Na sexta-feira, 26, o público do Sana poderá contemplar Player Tauz e VG Beats, dois rappers expoentes no gênero geek. No domingo, 28, que é o “dia de shows”, o festival conta com artistas japoneses para compor o palco do evento: a banda Burnout Syndromes e o cantor Hiroaki Tommy Tominaga. “Shows que o fã mais antigo do SANA gosta muito, que é muito tradicional”, ressalta Daniel.

Saindo da música, o Sana também traz em sua programação debates e palestras com profissionais de outros universos artísticos. Carol Valença, dubladora do personagem “Luffy” no consagrado anime “One Piece” marcará presença no evento no sábado, 27. Animada com sua estreia no festival, a artista de voz conta que a dublagem “vai muito além do que a gente imagina”.

“Eu amo o trabalho de dublagem, porque dublagem é acessibilidade. Eu sinto uma emoção muito grande quando um pai ou uma mãe, fãs de ‘One Piece’, vem nos agradecer pela dublagem e por finalmente poderem assistir junto com os filhos. Ou quando os netos vem dizer emocionados que podem assistir com os avós porque a dublagem tornou a obra acessível. O Luffy me abriu muitas portas na carreira. Eu tento retribuir fazendo o trabalho com o maior amor do mundo”, diz.

Segundo ela, os fãs do anime são “absurdamente calorosos” e sempre a procuram para conversar sobre teorias de episódios, ainda que ela não seja uma “profunda conhecedora de todas as teorias”. O carinho dos fãs, no entanto, é sempre marcante em todos os eventos. “Eu me divirto bastante quando troco ideia sobre com o público. (...) O objetivo é todo mundo voltar pra casa felizão por ter participado”, assume.

Ainda na programação do Sana, outras identidades artísticas também estarão representadas de “carne e osso”. Guilherme Infante, criador do cartoon de sucesso “Capirotinho” fará parte dos dois primeiros dias do evento.

“Eu gosto de estar nos eventos porque eu sou uma pessoa que, desde sempre, sou apaixonado por quadrinhos, gosto muito do cenário artístico nacional, eu sou realmente muito fã da arte que a gente aqui do Brasil produz. Estar nesses eventos acaba mostrando pra mim, que moro em Minas, que há um ecossistema de pessoas que estão produzindo e estão consumindo em outras regiões, que eu sei que existe, mas não é uma coisa muito tátil, sabe?”, explica o cartunista.

Em relação a ser uma influência positiva a novos dezeninhas e a ajudar a estimular em jovens seu talento para o cartoon, ele dispara: “Estar no Sana é bom para mim e acredito que seja bom para fomentar as pessoas que gostam de trabalhar ou que gostariam de, pelo menos, ter como hobby, desenhar, escrever quadrinhos.



Programação

Sexta-feira, 26

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Player Tauz (Rapper)

VG Beats (Rapper Geek)

Gordox (Streamer)

Sábado, 27

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Muca Muriçoca (Apresentador e Youtuber)

Carol Valença, Glauco Marques e Adrian Tatini (Dubladores)

CPM 22

Domingo, 28

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Burnout Syndromes (Banda Japonesa)

Hiroaki Tommy Tominaga (Cantor Japonês)

Wendel Bezerra (Dublador)

Anison Lab - Ricardo Cruz e Lucas Araújo (Cantores)

Sana 2024 - Parte 1

Quando: sexta-feira, 26, das 12 às 20 horas; sábado, 27, das 10 às 20 horas; domingo, 28, das 10 às 20 horas

sexta-feira, 26, das 12 às 20 horas; sábado, 27, das 10 às 20 horas; domingo, 28, das 10 às 20 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 45

a partir de R$ 45 Mais informações: portalsana.com.br

Show CPM 22