Jóquei Clube vira polo gastronômico com carrinhos e restaurantes

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 24-01-2024: Inauguração do polo gastronômico "Quintal do Jóquei", com espaços dos restaurantes Fruitbiss e Seu Domingo. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

De sítio a hipódromo, o bairro Jóquei Clube já passou por diversas transformações até chegar à forma atual. Hoje, além de um shopping center, instituições educacionais, hospitais, condomínios, a região abriga um novo pólo gastronômico na Capital. Seja com os carrinhos de comida em frente ao North Shopping Jóquei ou com os restaurantes que compõem o novo espaço Quintal do Jóquei, a área está recheada de sabores para todo tipo de paladar.

Inaugurado em 8 de dezembro, o Quintal do Jóquei surge como uma extensão da casa dos frequentadores do shopping center que leva o mesmo nome. A atração foi construída em um espaço que era destinado ao estacionamento. Segundo Rodolfo Cardoso, superintendente do North Shopping Jóquei, o local já era visto como agradável pelo público, porém, algo faltava para oferecer uma experiência mais completa.

“Mas no quesito social, de eventos, entretenimento e gastronomia sempre faltava alguma coisa. Faltavam um ‘Q’, que até fizemos uma alusão ao ‘Q’ do Quintal. Então, o projeto nada mais é do que uma mistura de um local com gastronomia, aberto ao público e onde o shopping abraça esse espaço”, explica Cardoso. O Quintal do Jóquei possui dois restaurantes em funcionamento, o Seu Domingo Quintal e o Carneiro Ordones, além da sorveteria Frutbiss. Santa Pastelaria e Calígula, são outros dois estabelecimentos que devem inaugurar no espaço em breve. O lugar também possui área para pets e um parque para as crianças.

“Quando conhecemos o projeto vimos que era um ambiente totalmente família, então tinha tudo a ver com a nossa fábrica e o nosso público”, relata Sanmia Vieira, CEO da Frutbiss. “Nós sempre tivemos interesse em vir para esse lado da Cidade, não tínhamos achado um local adequado, até surgir a proposta do Quintal”, pontua Amon Marques, diretor executivo do Seu Domingo Quintal.

Saindo do shopping, na calçada em frente à entrada principal, carrinhos de comidas diversas dividem espaço na rua Professor Manuel Lourenço. Food Trucks se organizam em linha reta e ofertam desde o tradicional pratinho cearense, até o sushi feito na hora. “Vi a necessidade que tinha ali no Jóquei, pois não tinha comida japonesa, então eu decidi botar o trailer de comida asiática no espaço para oferecer algo diferente para as pessoas”, conta Luan Lucas, proprietário do Pit Stop Sushi, que vende sushis e temakis feitos na hora, com self service sem peso. O Comes explora esse novo polo gastronômico de Fortaleza.





Seu Domingo Quintal

O primeiro gastrobar da região mescla alta gastronomia com uma carta de drinks diversos, música ao vivo todos os dias. O Happy Hour Festival é o que faz sucesso na casa. Os clientes podem desfrutar de todo o menu em pequenas porções por R$ 48,90, com cerveja liberada por 3 horas. O Smoked Coffee é a bebida que mais faz sucesso com o público, por trazer o café como protagonista. O drink é uma mescla de whisky black label, café expresso, licor de café e caramelo salgado. O Brasilis Mojito é outro destaque entre os clientes, com cachaça Ypioca Prata, sumo de limão, xarope de pepino com hortelã, água com gás e folhas de hortelã. Pastéis e outros petiscos como camarões empanados também estão presentes no cardápio, custando a partir de R$ 20,90.



Quando: Domingo à quarta, de 11 à 00 horas, e quinta à sábado, de 11 às 1 horas

Sorveteria Frutbiss

A primeira loja física da marca decidiu funcionar no Quintal do Jóquei. A sorveteria oferece diversos sabores de gelatos exclusivos, como caramelo salgado e chocolate belga. O grande destaque é o Sabor do mês, um sorvete que é criado especialmente para o mês atual, com um sabor diferente e complexo. O de janeiro é o Snuckers, que combina amendoim, caramelo, chocolate trufado e nozes, disponível tanto para ser consumido na casquinha ou no pote. O preço das casquinhas variam de acordo com a quantidade de bolas, mas os sorvetes custam a partir de R$ 14.

Quando: domingo a domingo, de 12 até 00 horas

Pit Stop do Sushi

Administrado por Luan Lucas, o carrinho especializado em comida asiática tem self-service de sushi sem peso. O cliente é de fato quem protagoniza o negócio, podendo montar o combinado da maneira que preferir, com sushi hot, nigiri de salmão ou camarão. O combinado de entrada com 10 peças custa R$ 15, as peças saem por R$ 1,50 cada. O foodtruck também oferece temaki por R$ 25 e yakisoba a partir de R$ 25, nos sabores frango, carne e camarão.

Quando: Quinta a sábado, de 10 às 22 horas, e domingo, de 18 às 22 horas



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp