Roberta Marques, diretora de "Rânia", relembra produção do longa

Com a rotina diária entre estudar, trabalhar e realizar os afazeres de casa, Rânia ainda conseguia espaço para sonhar em ser uma bailarina profissional. Utilizando essa base, a trama do filme "Rânia" mostra como a jovem cearense perseguiu esse desejo, explorando seu talento na dança em uma boate, que abriu o caminho dela a uma coreógrafa e seu estúdio. Mas a garota, em meio à realização, teria que enfrentar a intransigência dos pais.

Esse é um breve resumo de "Rânia", roteirizado e dirigido por Roberta Marques, que chega no dia 29 de janeiro à plataforma O POVO+. Originalmente lançada há mais de dez anos, a obra segue oferecendo ao público a visão de uma janela que representa a realidade de artistas em Fortaleza.

Um dos cuidados para representar essa visão foi a escolha da atriz que faria a protagonista. Para isso, o primeiro passo foi a escolha do produtor de elenco, sendo Chico Accioly a preencher esse cargo — reconhecido na área e também cearense.

"Para mim era muito importante ter um produtor de elenco que conhecesse também de perto a cultura de Fortaleza e tivesse essa informação, e não somente uma pessoa que tivesse uma informação de trabalhar com atores e atrizes", explica.

Juntos, diretora e produtor iniciaram a busca por quem seria Rânia, quatro meses antes das gravações. Como o filme carrega a ideia da dança e da arte como forma de integração social, eles visitaram projetos sociais na cidade que trabalhavam com essas expressões culturais. Foi assim que Graziela Felix chegou até os testes, vindo da companhia Vidança, na Barra do Ceará.

A jovem dançarina captou a atenção da diretora, pois além do talento para os movimentos corporais artísticos, revelou um "talento nato para a atuação". A dicção e o volume da voz de Graziela chegou a colocar em dúvida a escolha, por questões de captação de áudio em uma produção de baixo orçamento, mas Roberta optou por ela como decisão final.

"Existiam outras possibilidades, apontando para outra atriz e outra bailarina desses programas de dança como integração social. Porém, apostei na Graziela por sentir nela essa aura de atriz, de talento nato", relembra.

A melhor amiga da protagonista, Zizi, também foi interpretada por uma atriz cearense, Nataly Rocha, a quem a diretora diz ter sido "uma escolha acertadíssima". O núcleo feminino principal do filme encerra com o nome da atriz Mariana Lima, conhecida por suas atuações em novelas, como o "Rei do Gado", e no teatro.

"Rânia" foi filmado entre muitos desafios. Em 2008, ganhou um edital do Ministério da Cultura no valor de R$ 1 milhão que permitiu o início da produção, assim como também contou com uma ajuda financeira do Governo do Estado e também do BNB para a finalização.

Mas para a diretora de fotografia, Heloisa Passos, conseguir filmar em super 16mm - uma opção mais barata para captação de imagens, utilizada em comerciais por e produções com pouco orçamento -, Roberta precisou conseguir um orçamento que fosse além desse. A produção do longa havia recebido a proposta da produção de "Tropa de Elite 2", que também seria gravado na época, oferecendo as latas desse tipo de filme.



A possibilidade de compras as latas foi debatida com a equipe e a diretora do longa tomou uma decisão.

"Bancar essa parte do orçamento, que passava do orçamento da gente, foi uma coisa que saiu do meu bolso. Tive que fazer um empréstimo com a família, com meu pai. É uma dívida que tenho até hoje ", revela.

As restrições orçamentárias, o tempo corrido para filmagens e alguns outros desafios não diminuíram a dedicação de Roberta ao longa. Vivendo o luto da perda recente da mãe, era o processo produtivo do filme que a "fazia acordar todos os dias de manhã", era a vontade de realizá-lo.

Como resultado, "Rânia" teve sua essência reconhecida. Foi lançado no Festival do Rio e no Internacional de Roterdã, nos Países Baixos. Ganhou prêmios de Melhor Filme na seção de Novos Rumos do Festival do Rio, em 2011, e no Festival Internacional de Cinema Feminino, em 2012.

O talento para atuação enxergado em Graziela Felix pela a diretora também foi reconhecido pelo júri do 22º Cine Ceará, que venceu a categoria de Melhor Atriz.

Mais de 10 anos depois de sua estreia, o reconhecimento continua. Além de ser convidado para entrar na plataforma do O POVO , uma distribuidora de Los Angeles, no ano passado, demonstrou interesse em tê-lo em seu catálogo.

"O filme continua sendo convidado, exibido e tendo uma carreira", celebra. "Para mim, isso são momentos em que ele é coroado, e eu fico super feliz. Também sinto que minha trajetória é coroada e todas as pessoas que fizeram o longa. Esse sonho não foi realizado, ele continua sendo", finaliza.

Filme "Rânia"

Quando: A partir de 29 de janeiro

A partir de 29 de janeiro Onde assistir: O POVO+

