Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme nacional infantil "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão". O filme narra a história de Príncipe Lu (Luccas Neto), um jovem brincalhão que não quer saber de muitas responsabilidades na vida até que algo inesperado muda tudo. Enquanto é obrigado a rever atitudes para assumir o trono, ele também precisa lidar com a ameaçadora Lenda do Dragão, que coloca todo o reino em risco.

O Refém

O filme espanhol de ação e suspense "O Refém - Atentado em Madri" está em cartaz nos cinemas dos shoppings Via Sul e Grand Shopping Messejana, em Fortaleza. A obra acompanha o drama de um taxista que é feito refém por um criminoso sobrevivente de um ataque terrorista. Enquanto isso, uma investigadora conta com a ajude de sua equipe para evitar que uma tragédia ainda maior aconteça em Madri.

Cinedeia

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Cinedeia - Mostra Cearense Internacional de Cinema de Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade. Serão selecionadas produções cearenses. Os temas dos projetos focam em obras com temáticas que envolvem periferia, quilombolas, pretos, indígenas, pessoas com deficiência (PCD), mulheres LGBTQIAP , idosos e crenças religiosas diversas. Serão aceitos curtas e longas metragens concluídos a partir de 2021.

Quando: 16 a 25 de fevereiro

Inscrições e mais infos: até 5 de fevereiro, via formulário bit.ly/inscricoescinedeia

Artesanato

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, promove até fevereiro a Feira de Artesanato Artitudo, que reúne expositores nacionais e internacionais. O espaço reúne itens como roupas, acessórios e peças decorativas da Índia, queijos, vinhos, salames e doces cristalizados brasileiros, artigos esotéricos, doces marroquinos, óleos essenciais, difusores e roupas para bonecos. A Artitudo é uma feira multicultural itinerante que já passou também pelo North Shopping Jóquei. A visitação é gratuita.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 13h às 21 horas; disponível até 25 de fevereiro

Onde: piso L1 do Terrazo Shopping (Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu/Eusébio)

Entrada gratuita

Titãs

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 29, o documentário "Titãs - A Vida Até Parece Uma Festa". A obra conta a história de uma das maiores bandas do rock nacional a partir de depoimentos do próprio grupo. O trabalho é dirigido por Oscar Rodrigues e Branco Mello, um dos vocalistas do grupo. Durante a turnê do disco "Cabeça Dinossauro", o cantor comprou uma câmera e começou a registrar informalmente a intimidade da banda, capturando ensaios, gravações, shows e diversos momentos.

Quando: segunda-feira, 29, às 22h30min

Onde: Canal Brasil