Clube O POVO+: Veja como ter descontos em cinemas, restaurantes e mais

Foto: HBO Max/Site Reprodução Descontos englobam plataformas como a HBO Max

Além de catálogo com produções audiovisuais cearenses (a exemplo de “Rânia”, estreia desta semana na plataforma), os assinantes do O POVO+ podem ter facilidades no acesso a filmes e séries globalmente premiados. O Clube OP+ oferece, entre benefícios que vão de cursos a restaurantes, descontos em redes de streaming como a HBO Max e nas salas de cinemas – por meio do serviço de assinatura Primpass.



Entre as vantagens, Clube OP disponibiliza descontos de até 60% em diversos estabelecimentos, como farmácias, lojas de peças automotivas, serviços de transporte e mais. Membros do serviço de assinantes do streaming de jornalismo e cultura do O POVO também recebem abatimento em sites de formação online, como a Alura – que reúne mais de 1.300 cursos de áreas como design, roteiro de HQs e edição de vídeos.



O site do Clube foi recentemente reformulado, tornando a experiência do visitante ainda mais simples. “Todos os parceiros são escolhidos cuidadosamente de acordo com as preferências do nosso público, ou seja, não teremos algum benefício apenas para constar volume, todos eles realmente são utilizados por quem assina OP+", aponta Jimmy Lucas, gerente de Negócios Digitais & Marketing do O POVO.



Uma outra característica do Clube é a associação com espaços da Cidade que realizam atividades culturais. Jimmy reforça que uma das prioridades é justamente fazer contato com esses estabelecimentos e equipamentos, fortificando a ligação com a arte e o entretenimento. "Para quem tem fome de cultura e é consumidor de novidades, restaurantes, teatros, cinema, etc, esses são os focos centrais da nossa busca", afirma.



Sazonalmente, além dos colaboradores fixos, a plataforma disponibiliza descontos em ingressos para shows, festivais, espetáculos teatrais, entre outros movimentos culturais da Cidade. "Já tivemos parcerias em eventos como Casa Cor, o Festival Zepelim e isso é só o começo. Além de descontos nos valores de ingressos, queremos evoluir e ir além da simples, mas excelente, na minha visão, economia financeira", conta Jimmy.



O Cantinho do Frango, um dos restaurantes fixos na lista de descontos do Clube, é outro exemplo de espaço que tem a cultura como bandeira. O estabelecimento recebe, semanalmente, shows, lançamentos de livros e outros eventos artísticos.



Sobre redução de gastos dos assinantes, o gerente exemplifica as vantagens. "Em 2023, foram mais de R$ 1 milhão economizados por nossos assinantes em academias, restaurantes, dentre outros locais e isso é só o começo", explica o gerente.



Os planos ofertados custam a partir de R$ 11,90 por mês e assinantes de qualquer modalidade do jornal podem utilizar os benefícios do clube, basta acessar o site e criar seu login e senha.



Por fim, Jimmy projeta ampliações em torno da plataforma Clube OP+. "Queremos proporcionar uma experiência realmente marcante e exclusiva para nossos assinantes. Ainda não posso contar as novidades que estão chegando pois queremos que seja surpresa, mas vem coisa muito bacana por aí", encerra.



Confira as empresas participantes do clube de vantagens

HBO Max e cinemas (Primepass)

Alura

Ebac

Faculdade Estácio

Fiap

Farmácias Pague Menos

Drogasil

Extrafarma

Droga Raia

Cantinho do Frango - Aldeota

Evino

Domino's Pizza

Liv Up

HC Pneus

FlixBus

Movida

Dr Lava Tudo

Selfit

Marisa

Renner

Zattini

Netshoes

Casas Bahia

Magazine Luiza

Clube OP

Disponível para assinantes O POVO+, planos a partir de R$ 11,90 por mês

Instagram: @opovomais

@opovomais Site: mais.opovo.com.br/clube

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp