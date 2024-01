Lagum ressalta sintonia com fãs em show com intensidade máxima

Foto: BRENO GALTIER/ DIVULGAÇÃO Banda Lagum se apresentou no Complexo Armazém, na Praia de Iracema

Bastou apenas uma nota na guitarra para os fãs que aguardavam ansiosamente a entrada do Lagum serem inflamados em meio à ansiedade da espera. Curiosamente, era apenas um teste de som. No fim, porém, a reação ao som confirmou o que se imaginava: em Fortaleza, a voz da plateia se confundiria com a do palco tamanha era a sintonia da relação entre músicos e público.

No último sábado, 27, o Complexo Armazém recebeu a banda mineira Lagum para show da turnê “Lagum Ao Vivo”, que mistura sucessos do grupo e também destaca o álbum “Depois do Fim”, lançado em 2023. O grupo retornou a Fortaleza pouco mais de cinco meses após apresentação no Festival Zepelim. Desta vez, porém, com mais tempo de show e repertório maior.

Logo em “Habite-se”, música de abertura, o vocalista Pedro Calais se viu diante de um coral ao entoar os primeiros versos da canção. Quanto mais o tempo passava, mais o público entrava na atmosfera energética criada pela banda - algo comprovado quando os demais integrantes, Zani Furtado (guitarra), Jorge Borges (guitarra) e Francisco Jardim (baixo), também “tiraram os pés do chão”.

O show, que serviu também como uma celebração à carreira de dez anos do Lagum, foi marcado, então, pelas trocas entre artistas e o público. No palco, Pedro comandava o recital energético e se empolgava com o calor emanado pelos fãs - e não apenas pelo ambiente. Entre “juras de amor” à Cidade e convite ao abraço coletivo, os músicos comemoravam a volta a Fortaleza.

Mesmo para quem não conhecia todo o repertório da banda, o show foi capaz de elevar os ânimos de quem estava presente. Sucessos como “Oi”, “Deixa” e “Bem Melhor” foram ingredientes a mais para um caldeirão de energia que se manteve borbulhando do início ao fim, deixando gosto de satisfação e, ao mesmo tempo, clamor por um retorno em breve do Lagum.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui