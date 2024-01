Morre atriz Jandira Martini, conhecida por 'O Clone', aos 78 anos

Foto: Reprodução/@ marcos_caruso Atriz Jandira Martini morre aos 78 anos após anos de luta contra câncer no pulmão

Conhecida por personagens na TV como a Zoraide de “O Clone”, a atriz Jandira Martini morreu aos 78 anos. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 30, pelas nas redes sociais por atores como Marcos Caruso. Nos últimos anos, a artista enfrentava câncer no pulmão.

Na legenda, Caruso escreveu: “Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas”.

“Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra", enalteceu a amiga. “Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida”, finalizou, lamentando a perda.

Além de "O Clone", Jandira também esteve presente em outras marcantes obras da teledramaturgia brasileira como na primeira versão de Sassaricando (1987), onde interpretou Teodora Abdala Varela. “Caminhos das Índias”, “América”, “Salve Jorge”, entre outras.

A última participação da atriz na TV foi na série “Viver do Riso”, em 2018, para a Rede Globo. No seriado, a história do humor foi contada por meio de artistas que já viveram, ou ainda vivem, do riso. Já no cinema, a última aparição foi em 2022, no filme "Uma Pitada de Sorte".

Jandira Lúcia Lalia Martini nasceu em Santos (SP), em 1945, filha de um ourives e de uma dona de casa. Antes de cursar a Escola de Artes Dramáticas da USP, se graduou em Letras. Começou a atuar nos anos 1960 e, ao longo da carreira, também foi autora, produtora e diretora teatral.