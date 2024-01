Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 31 de janeiro (31/01)

Foto: Reprodução Sessão Vitrine apresenta sessão especial do filme "Bizarros Peixes das Fossas Abissais"

O Cinema do Dragão apresenta sessão especial da animação "Bizarros Peixes das Fossas Abissais" com a presença do diretor Marão. O filme acompanha a jornada de três personagens até o fim do oceano. Após a exibição, terá uma Oficina de Animação Tradicional 2D com Flipbook. Os espectadores receberão kit com flipbook e lápis personalizados.

Quando: quarta-feira, 31, às 19 horas

quarta-feira, 31, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira)

R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira) Ingressos na bilheteria do equipamento e em Ingresso.com

Rotas de Criação

A Casa da Cultura de Sobral recebe apresentação do projeto "Um corpo cheio de som: canções que navegam nas águas do tempo", parte das Rotas de Criação da 11ª edição do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes. Produzida por Jéssica Cisne, Gegê Teófilo e Thamires Coimbra, a iniciativa pesquisa a linguagem sonora nas composições da artista Letícia Muniz.

Quando: quarta-feira, 31, às 19 horas

quarta-feira, 31, às 19 horas Onde: Casa da Cultura de Sobral (av. Dom José, 881 - Dom José, Sobral)

Casa da Cultura de Sobral (av. Dom José, 881 - Dom José, Sobral) Gratuito



Cine Debate

A nova edição do projeto Cine Debate, promovido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), terá o tema "Imaginação coletiva no cinema: intérpretes, câmera, equipe". A ação será ministrada pela atriz Ana Luiza Rios e é direcionada a atores, estudantes de cinema, diretores e preparadores de elenco.

Quando: quarta-feira, 31, às 15 horas

quarta-feira, 31, às 15 horas Onde: Sala de Oficinas do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Sala de Oficinas do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Férias no Dragão

O espetáculo lúdico "O Gran Circo Malabar", do Coletivo FusCirco, encerra a temporada no Dragão do Mar. Na produção, o Palhaço Pitchula conduz o público a uma viagem pela história do malabarismo. Com o uso de monociclo, clavas e bolinhas, o palhaço cativa a atenção dos espectadores até o truque final. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do equipamento e no Sympla.

Quando: quarta-feira, 31, às 19h30min

quarta-feira, 31, às 19h30min Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Rânia

O filme "Rânia", de Roberta Marques, está disponível na plataforma de streaming O POVO . A trama acompanha Rânia, interpretada por Graziela Feliz, jovem que tenta conquistar o sonho de se tornar uma dançarina. O longa-metragem foi vencedor de diversos prêmios, a exemplo do Festival do Rio e do Festival Internacional de Cinema Feminino.

Onde assistir: O POVO+

