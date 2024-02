Bruno Brasileiro apresenta seu 'Humor matuto' no Teatro Chico Anysio

Foto: NICOLAS GONDIM/DIVULGAÇÃO Bruno Brasileiro apresenta show de stand-up "Matutando" neste sábado, 3

Conhecido pelas ruas do bairro Benfica e por tirar brincadeiras com pessoas da região, o humorista Bruno Brasileiro apresenta neste sábado, 3, o stand-up "Matutando". O jovem, que é do município de Baixio, no Centro-Sul cearense, conta que o show brinca com situações vividas por ele e pelas pessoas "matutas" do Interior quando vêm para Fortaleza.

"Esse 'matuto' é uma pessoa lúdica que vem do Interior e não conhece muita vida na grande capital. E vai descobrindo essa vida que é tudo novo, tudo é novo na cabeça dele. Eu peguei essa ideia do 'matuto' e coloquei em diversos lugares do meu cotidiano, das minhas percepções", explica o humorista.

Além disso, Bruno conta que o nome do espetáculo de comédia também é uma referência à expressão cearense que significa "pensando em alguma coisa". No palco, o jovem traz seu próprio município e também familiares para dentro de suas piadas.

"Quando eu sou reconhecido na rua, eu me vejo nas pessoas que me reconhecem porque normalmente são pessoas da minha idade, recém-formados, ou então pessoas que também vêm do Interior", conta o comediante sobre a identificação com seu público. "As pessoas que vêm do Interior sempre tem uma energia diferente, né?", brinca.

O jovem é formado em Cinema e foi durante o período da faculdade, com experimentações nas redes sociais, que se interessou em ser um artista do humor. "Quando eu estava no curso de Cinema, me via com vontade de fazer uma coisa meio louca de comédia, acho que ninguém ia entender muito. Eu ficava me perguntando: 'Será que eu faço? Ninguém vai entender nada'. Eu sempre via todos os colegas fazendo drama e coisas mais 'cabeçudas', e eu sempre ficava meio receoso de fazer algo abrangente como humor", explica.

O humorista, então, começou a desenvolver sua paixão pelo humor nas redes sociais, com vídeos e brincadeiras entre seus seguidores. Já tomado pela vontade de fazer o que realmente gostava, Bruno sugeriu produzir um roteiro de stand-up comedy em uma das cadeiras do curso, mas não foi autorizado.

"Desde essa época, eu já vinha fazendo conteúdo de humor na internet, ainda antes de me formar. Eu participei de uma copa de stand-up no Autoral Bar em 2021 e ganhei um troféu de segundo lugar. O bar infelizmente não existe mais", narra Bruno sobre sua primeira experiência profissional na área. Organicamente, desde então, ele vem crescendo na internet por produção de conteúdo de humor.

Atualmente, Bruno Brasileiro é visto com frequência na internet brincando com moradores e frequentadores do bairro Benfica e tem feito sucesso com seus vídeos: "Eu fiz os primeiros Reels (ferramenta do Instagram), que começaram a dar certo. Depois, eu fui fazendo cada vez mais e foi bem orgânico. Eu não fui me forçando a fazer ou era alguém que mandava eu fazer. Fui me testando para ver até onde eu conseguia chegar com esse humor nas redes sociais".

Profissionalmente, o humorista conta que possui muitas inspirações na carreira que o ajudam a construir seu trabalho autoral: "Moisés Loureiro é minha maior inspiração. E eu também gosto muito do trabalho do Chico Anysio, tanto é que fico assistindo os stand-ups dele e assisto só o LP, que é o áudio dos shows, porque ele não tinha gravação. Denis Lacerda também é uma referência que eu admiro demais".

"O humor cearense é diferente… não sei explicar o que acontece na nossa cabeça, mas a gente tem uma facilidade de transformar a tragédia em comédia", brinca o jovem, que reitera: "Parece que é doloroso pro cearense passar por uma tragédia e continuar sofrendo. A gente quer rir e faz isso muito fácil"

Bruno Brasileiro destaca que tem o sonho de exportar o show "Matutando" para fora do Estado e quer realizá-lo ainda este ano. "Estou fazendo de tudo para que aconteça porque é um show que venho investindo há um tempo. Acho que já dá pra mostrar para outras pessoas. Além disso, eu também tenho o interesse de ver outro público na plateia, a gente é muito crítico, né?", questiona o humorista.

Para abrir o show de Bruno Brasileiro, a artista circense Brunelitta, que é palhaça por profissão, estará pela primeira vez apresentando um stand-up e com "cara limpa". "Estou ajudando ela com texto e a gente estuda muito a comédia que queremos entregar. Estou muito feliz que ela vai estar comigo, pois é uma artista que admiro muito", celebra o artista.





Show "Matutando"

Quando: sábado, 3 de fevereiro, às 20 horas

Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175)

Quanto: a partir de R$ 20 - vendas em Sympla.com.br

Mais informações: @teatrochicoanysio e @obbrasilei

