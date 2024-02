Cantor Silva se faz show gratuito na Praia de Iracema neste sábado, 3

Foto: Hick Duarte/ Divulgação Cantor Silva se apresenta no Pré-Carnaval de Fortaleza

Desde o início de janeiro, Fortaleza está tomada pelo clima carnavalesco, com diversas festas e ritmos espalhados pela Cidade. Dos pequenos aos adultos, de dia ou de noite, o fato é que a Capital vem concentrando eventos para atender aos foliões de todas as vertentes. Na próxima semana começará o Carnaval, mas antes é tempo de curtir os últimos dias do Pré-Carnaval no município.

Neste fim de semana, as atrações gratuitas se espalham por dez polos, passando por locais como o Mercado dos Pinhões, a Praça do Ferreira e o Aterrinho da Praia de Iracema. Nele, por sinal, ocorrerá o principal show do fim de semana. O cantor e compositor capixaba Silva subirá ao palco para apresentar os maiores sucessos de sua carreira, como “Fica Tudo Bem”, “Te Vi Na Rua” e “A Cor É Rosa”.

Presença constante em Fortaleza, o artista tem como disco de estúdio com inéditas mais recente o álbum “Cinco” (2020), que reúne participações de nomes como Criolo e Anitta. Nos últimos anos, um dos trabalhos de maior repercussão do cantor tem sido o Bloco do Silva, evento no qual o músico apresenta repertório de grandes hits que foram marcantes para diferentes gerações.

Assim, Silva realiza e celebra uma proposta de Carnaval à sua maneira. Entretanto, apesar de chegar à Capital no período carnavalesco, o show em Fortaleza não será da turnê Bloco do Silva, mas uma oportunidade de ressaltar a trajetória construída pelo capixaba na música brasileira contemporânea.

“Será um show animado, passo por músicas da minha carreira e algumas releituras. Já estou morrendo de saudades de Fortaleza e será uma delícia me apresentar aí novamente”, compartilha Silva em entrevista ao Vida&Arte. Ele esteve na Cidade em 2022 para show no Bloquinho Goxtoso, que contou também com Duda Beat.

O autor de “Duas da Tarde” compartilha como o Carnaval se insere na sua carreira para além do Bloco do Silva: “Sempre curti e sabia todas as músicas. Com o tempo me deu essa vontade de fazer esse show com música brasileira de verão. É o momento do ano que me divirto fazendo o Carnaval do meu jeito”.

O artista já fez parcerias com profissionais como Ivete Sangalo e Ludmilla, além de ter sido indicado ao Grammy Latino. Adiante de projetos como “Silva Canta Marisa”, no qual revisita canções de Marisa Monte, o compositor avalia sua trajetória na música até agora e destaca os pontos que considera mais relevantes.

“Olho com muito carinho, tenho liberdade criativa para experimentar, tive a sorte e o privilégio de trabalhar com tanta gente que admiro e tem muita coisa boa que ainda está por vir”, pontua. No último fim de semana de Pré-Carnaval, o que o público de Fortaleza pode esperar, então, da apresentação de Silva? “Um show lindo e eu por completo no palco! Não vejo a hora”, adianta o músico.

Além de Silva, o Pré-Carnaval de Fortaleza deste fim de semana contará com shows das bandas Os Transacionais e Alfazemas, apresentação do bloco Camaleões do Vila e programações infantis no Passeio Público e no Parque Rachel de Queiroz. Na sexta-feira, 2, o bloco Luxo da Aldeia realiza show na Praça do Ferreira junto com Fausto Nilo.

Personalidade homenageada no Ciclo Carnavalesco 2024, o cantor e compositor é um dos autores brasileiros com maior número de composições (aproximadamente 500). Ao longo de 50 anos de carreira, criou alguns dos maiores hinos do Carnaval, como “Chão da Praça”, “Bloco do Prazer” e “Eu Também Quero Beijar”. Fausto Nilo também teve músicas registradas por nomes como Fagner, Lulu Santos, Caetano Veloso, Zé Ramalho e Ney Matogrosso.



Destaques da folia

sexta-feira, 2

Centro Cultural Belchior

18 horas - Armando Telles

Mercado dos Pinhões

19 horas - Mel Mattos e Banda

20h40min - Vanin & Nicinha

Praça do Ferreira

19 horas - Luxo da Aldeia e Fausto Nilo

sábado, 3

Mercado dos Pinhões

17 horas - Banda Manga Rosa

18h40min - Marcelo Baima e Banda

20h20min - Os Transacionais

Intervalos - DJ Cleyton Almeida

Aterrinho

16h30min às 18 horas - Bonde Batuque, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Baqueta Clube de Ritmistas

18 horas - DJ Ada Porã

19 horas - Lidia Maria e o Bloco do Prazer

21 horas - Silva

22h50min - Camaleões do Vila

domingo, 4

Passeio Público (Programação infantil)

9 horas - Charanga Tio Marcão Lindão e Banda

10h40min - Tia Samila e Sua Turma

Rachel de Queiroz (Programação infantil)