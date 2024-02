Casa de "Stranger Things" está à venda

Foto: Reprodução / Arrived The Byers House Compra das cotas da "The Byers House" está disponível no Arrived

A casa usada nas primeiras temporadas de "Stranger Things", série de sucesso da Netflix, como sede da Família Byers, se encontra disponível para compra de ações. A propriedade foi comprada em 2022 por 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhões, na cotação atual) e agora foi colocada à venda em cotas, que começam a partir dos 100 dólares e, em troca, o comprador terá direito a um faturamento trimestral do aluguel do imóvel, de acordo com informações do site TMZ.

A casa está localizada em Fayetteville, na Geórgia, nos Estados Unidos - bem longe da fictícia Hawkins, Indiana, local onde se passa a série.

A compra das cotas foi disponibilizada no Arrived, plataforma de crowdfunding imobiliário (uma espécie de 'vaquinha' virtual), que possibilita a compra de ações da casa como investimento.

Desde a compra do imóvel, o objetivo dos proprietários Carla, Bret e Ale era "transformar a casa em um Airbnb top de linha", diz a corretora Katie Siplon, da TriCounty Real Estate, em Savannah. A ideia é realmente recriar o cenário da série na propriedade, que possui seis hectares e 171 metros quadrados construídos.

O site do projeto ainda promete que, após a reforma, será possível acomodar até 8 pessoas. "Visitantes poderão ouvir discos de vinil de 1980 no quarto de Jonathan, sentar no sofá com as luzes de Natal interativas na parede da sala ou jogar Dungeons & Dragons no porão inspirado no Mundo Invertido.

Fora da casa, é possível explorar a propriedade de seis acres em bicicletas vintage BMX, se comunicar com walkie-talkies e visitar o Castelo Byers e o Túmulo do Billy".

