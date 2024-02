Conheça restaurantes de Fortaleza que combinam sabor e visual

Foto: FERNANDA BARROS Restaurantes com vista para a cidade de Fortaleza. Na foto, o espaço e pratos do restaurante Vistta Rooftop

Não se pode negar que a cozinha é uma das partes fundamentais para bons restaurantes, mas para além do cardápio primoroso, existem outros detalhes que podem ser decisivos para quem quer aproveitar além da comida. E uma delas é a paisagem.

Uma boa paisagem influencia bastante quando optamos por visitar lugares para aproveitar uma culinária, desde ambientes sofisticados até lugares tradicionais, passando pela comida tradicional cearense até a asiática, por exemplo.

Entre um prato e outro você é capaz de imaginar um mundo com inúmeras possibilidades para serem vividas e aproveitadas, tudo isso induzindo pelo impacto que um cenário pode causar. Pensando nisso, o Vida & Arte separou alguns restaurantes da capital cearense com vistas impressionantes para você sair no fim de semana, comer bem, ter uma experiência para lá de diferente e experimentar ver sua própria terra natal de outros ângulos.





Vistta

Não é de hoje que os "telhados" ganharam protagonismo nos bares e restaurantes do País e, dessa vez, a tendência chegou a Fortaleza. O restaurante Vistta foi recém-inaugurado e é o primeiro rooftop skyline da Capital que possibilita o cliente contemplar a vista em diversos horários do dia, tornando o encanto ainda maior ao olhar para o horizonte.

Amplo, moderno e arejado, o ambiente de 1.100 metros quadrados ganha protagonismo e é um convite para uma conversa "tête-à-tête" ou até um encontro com amigos para celebrar.

Com culinária asiática, o menu é assinado pelo chef Stefano Bignottim, que ressalta a preocupação que toda equipe possui em escolher os ingredientes mais frescos que existem no Mercado Peixes. E destaca que todo o cardápio foi estudado e que a equipe visitou alguns países da Ásia para aprender diversas técnicas e possibilidades para o mehor preparo.

"Escolhemos trazer para o cardápio as técnicas de panela wok, robata (que é a churrasqueira japonesa), também fizemos sessões de saladas que representam cada país que visitamos, além das saladas bowls", relata o chef.

A Couve-flor é uma dos carros-chefes da casa, assada inteira ao forno, com o toque refinado do molho trufado, finalizada com farofa de especiarias e brotos frescos. O prato custa R$ 58 e a indicação do chef de drink para acompanhá-la é o rooftop, por R$ 37.

Outro famoso pedido é o Yaki Ribs, uma massa noodles com ragu de costela e cogumelos ao molho agridoce, azeite trufado, picles de repolho roxo e mayo de beni shoga de R$ 86.

Já o chef executivo Bruno Bueno destaca o carpaccio de salmão trufado, no qual usam um blend de cítricos que vai siciliano, yuzu, flor de sal e um segredo da casa.

O novo empreendimento faz parte do grupo Grupo Austin e promete uma experiência gastronômica e visual única na capital cearense. O CEO, Daniel Meireles, revela que mais três devem ser abertos até o final de 2024.

"O Vistta é o primeiro dos três projetos previstos no plano de expansão. Além disso, acreditamos que ele coloca Fortaleza no hall

das megalópoles com Rofftops Skylines", conta Daniel Meireles.

Onde: Merit Offices & Mall (Av. Santos Dumont, 6740 - Cocó)

Merit Offices & Mall (Av. Santos Dumont, 6740 - Cocó) Quando: terça a quinta, 16 às 0 hora; sexta e sábado, 12 às 0 horas; domingo, 12 às 19 horas

terça a quinta, 16 às 0 hora; sexta e sábado, 12 às 0 horas; domingo, 12 às 19 horas Mais informações: (85) 985 8528.0261

(85) 985 8528.0261 Instagram: @visttarooftop





Obay

A prova de que fenômenos da natureza podem ser aproveitados pela arquitetura e design, além de reservar boas (e deliciosas) surpresas quando o assunto envolve boa comida e vista estonteante, o restaurante Obay, localizado na Av Beira Mar é especialista nisso.

Com cardápio inteiro dedicado à culinária cearense contemporânea, o restaurante foi pensado pelo chef Léo Gonçalves para mostrar o propósito de cozinhar, pensar e mostrar o Ceará, para cearenses e turistas.

"Eu trabalho nessa perspectiva, com uma filosofia chamada Cozinha DOC - Denominação de Origem Cearense. É um movimento em torno dos produtos, costumes, história e cultura cearenses", relata Léo.

Onde: Hotel Praiano (Av. Beira Mar 2800, 12º andar)

Hotel Praiano (Av. Beira Mar 2800, 12º andar) Quando: terça a quinta, 16 às 0 horas; sexta e sábado, 12 às 0 hora; domingo, 12 às 19 horas

terça a quinta, 16 às 0 horas; sexta e sábado, 12 às 0 hora; domingo, 12 às 19 horas Mais infos: (85) 40426012

(85) 40426012 Instagram: @obay.rest

Colosso

O espaço é rodeado pelo verde da natureza que cria um perfeito oásis. O pôr do sol é um dos mais bonitos da cidade. O lounge bar lembra um beach club com cabanas e espreguiçadeiras. A culinária se concentra em pizzas e vinhos, além da famosa paella. O Almoço Executivo com entrada e prato principal sai a R$59.

Onde: Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz

Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz Quando: quarta-feira a sábado, das 12 às 0 hora; domingo, das 12 às 20 horas

quarta-feira a sábado, das 12 às 0 hora; domingo, das 12 às 20 horas Mais infos: (85) 98124.6185

(85) 98124.6185 Instagram: @colosso.fortaleza

Mercado dos Peixes

Com mais de 50 anos de existência e um pôr do sol de tirar o fôlego, o Mercado dos Peixes, em plena Av. Beira Mar, na Praia do Mucuripe, reúne frequentadores e turistas para saborear pescados fresquinhos, enquanto apreciam uma bela paisagem.

Os boxes no local são ladeados por um deck de contemplação à beira-mar. Você pode comprar o peixe ou fruto-do-mar desejado para levar para casa ou até mesmo ser preparada e consumida no local.

Onde: Av. Beira Mar, 3479 - Meireles

Av. Beira Mar, 3479 - Meireles Quando: diariamente das 7 às 22 horas. Box de frituras, das 10 às 22 horas

Tempero do Mangue

O Tempero do Mangue é um lugar para se apreciar belezas naturais, curtir uma boa música e comer pratos típicos da cozinha nordestina, tudo assistindo a um lindo pôr do sol. Há quase 13 anos, a principal mensagem do restaurante é de acolher todas as tribo. Desde a família para um almoço tranquilo aos finais de semana, a amigos para curtir a "golden hour" com uma trilha sonora animada.

De entradas possui o camarão montado no dadinho de tapioca com geleia de manga, custando R$39. Já nos pratos principais, salmão ao molho de morangos de R$109. Nas bebidas, o drink mais pedido é o famoso manguezal, com cachaça artesanal e melaço de R$22,90.

Onde: rua Valdir Bezerra, 110 - Sabiaguaba (após ponte da Praia do Futuro, no final do asfalto à direita)

rua Valdir Bezerra, 110 - Sabiaguaba (após ponte da Praia do Futuro, no final do asfalto à direita) Quando: sábado, domingo e feriados das 11 às 22 horas

sábado, domingo e feriados das 11 às 22 horas Mais informações: (85) 98187.1212

(85) 98187.1212 Instagram: @temperodomangue

