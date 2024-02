Poeta cearense lança livro sobre a relação entre homem e objeto

Foto: Roberto Kennedy/Divulgação Talles Azigon, escritor e poeta, lança livro "O coração da pedra", na quinta-feira,1 de fevereiro.

“Esse foi um projeto elaborado e reelaborado muitas vezes, um trabalho árduo, que se mostra com delicadeza”, expõe Talles sobre seu novo projeto.

Caminhando pelo campo da poesia contemporânea cearense, nos deparamos com o nascimento de um novo projeto. Talles Azigon, 34, poeta do bairro do Curió, periferia fortalezense, lança seu novo livro de poesias “O coração da pedra”.

O livro se propõe a fazer uma investigação sobre as relações das pessoas com objetos inanimados, sejam eles familiares ou não em suas vidas. O lançamento aconteceu na Biblioteca Estadual do Ceará, na última quinta-feira.

Talles esclarece que “a especificidade de ‘o coração da pedra’ reside em fazer uma investigação poética do mundo inanimado, do reino mineral, isso aparece de formas diretas e indiretas durante o livro, como objeto central ou como pano de fundo, assim como é em nossas vidas”

A obra demorou um período de 7 anos para ser concluída e publicada. A edição do livro conta com a assinatura da Emi Teixeira e da Litoral Press. Além disso, o livro será impresso em risografia, uma impressão realizada por estêncil, conferindo ao material um aspecto artístico e artesanal.

Este ano, o escritor completa 10 anos do lançamento de sua primeira obra, “Três Golpes D’água”, lançada pela Editora Substânsia, em 2014. Em entrevista ao Vida & Arte, Talles compartilha que sua prática com a escrita o acompanha desde sua infância. “Escrevo desde muito cedo, iniciei a prática imitando a prática de contar histórias de minha vó, nasci em uma família em que a oralidade era muito presente. Como escutávamos muita música, a poesia foi muito natural pra mim. Transpassar isso para o mundo da escrita foi uma questão de ir dominando esse código com os anos”, explica o escritor.

Entre os poemas que irão compor “O coração da pedra”, também haverão textos de sua primeira publicação. O poeta explica que falar sobre essa relação entre os seres e os objetos sempre foi um objeto de estudo de sua prática.

“Esse projeto me acompanha há bastante tempo. Tem poemas do livro que já possui dez anos desde que foi escrito, pois esse sempre foi um dos assuntos recorrentes da minha poesia”, afirma.

Talles também expressa gratidão. “ele (o livro) foi entregue nas mãos de uma pessoa extremamente competente e talentosa, que é a Emi Teixeira, que fez um lindo projeto gráfico, conferindo ainda mais força aos poemas.”



Saiba Mais

A Litoral Press se trata de um estúdio de design e artes gráficas, além de comportar um ateliê de impressão especializado em risografia e em outras técnicas de duplicação artesanal. Em atividade desde 2020, a editora reúne pessoas em atividades de formação, de experimentação gráfica e de intervenções urbanas que utilizem o papel como material e como suporte.

Mais informações: @litoral.press





Confira o trecho de um dos poemas que irá compor o livro "O coração da pedra"

“O poder de uma flor

é o mesmo poder de um copo trincado

caso sejas capaz de te enterneceres por um

serás capaz de te enterneceres

por outro

e mesmo o sulco que escorre no vidro

pode ser belo

como o sulco marcado

na pétala branca”

Talles Azigon



Livro "O Coração da Pedra", de Talles Azigon

Editora Litoral Press

72 páginas, impresso em risografia

Valor do livro: R$55

Mais informações: @litoral.press | @tallesazigon | @bece.bibliotecaestudaldoceara