Bloco "Pra Quem Gosta é Bom" levanta público no último sábado de pré-Carnaval

Foto: Carolina Passos Bloco Pra Quem Gosta é Bom animou o fim de tarde da Estação das Artes, em Fortaleza

Neste último sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza, o bloco “Pra Quem Gosta é Bom” marcou presença na Estação das Artes, no Centro, animando um público diversificado e fazendo todos pularem ao som de um vasto repertório que une diferentes ritmos e gostos, ultrapassando diferentes gerações da música.

No repertório deste fim de tarde também vieram músicas que iam de clássicos de Alceu Valença e Gilberto Gil até sucessos contemporâneos de BaianaSystem e Academia da Berlinda. Do afoxés às marchinhas, quem esteve presente aproveitou a folia para já ir se preparando para os quatro dias intensos de Carnaval na próxima semana.

Imaginação para as fantasias também não faltou. O equipamento público recebeu fadas, duendes, tigresas e marinheiro.

O consultor tributário Pedro Pinheiro, de 30 anos, resolveu vir ao último sábado de festa homenageando a popstar americana Taylor Swift. “Eu estou fantasiado de Heartbreak Prince que é uma referência à música da Taylor Swift . Já que eu não pude ir à turnê dela que teve aqui no país no ano passado. Resolvi pelo menos aproveitar e homenagear no Carnaval de Fortaleza . A festa tá bonita demais e é a minha primeira vez aqui na Estação”, declara o consultor.

Pedro Pinheiro resolveu homenagear Taylor Swift no último sábado de pré-Carnaval de fortaleza Crédito: Carolina Passos

Apesar de não ser um dos pólos oficiais do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, o local foi adotado pelo público jovem e tem registrado lotação.

A folia pela cidade também ocorre nos polos oficiais como: Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas), Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro), Benfica (Praça João Gentil), Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos), Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público.

A música, que é considerada pelos foliões como parte fundamental da celebração carnavalesca, também teve destaque com a DJ Julyanna.

A médica Carolina Diógenes de 41 anos, avalia a festa como bem organizada e segura para curtir com a família.

“Essa não é nem a primeira vez que venho aqui na Estação das Artes e meu filho (Pedro, de 12 anos) sempre pede para vir. Já curtimos em todos os locais da cidade e não tem coisa melhor do que passar o tempo em família e ainda curtindo a folia”, declara Carolina, que diz ter aproveitado toda programação gratuita dos polos carnavalesco da cidade para curtir com a família.

