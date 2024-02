Percy Jackson: primeira temporada traz fidelidade e erros incômodos

Foto: Divulgação/Disney/David Bukach Série "Percy Jackson e os Olimpianos" encerra primeira temporada

A primeira vez que "Percy Jackson e os Olimpianos" saltou dos livros para o audiovisual foi como uma adaptação cinematográfica. O filme, que trazia o enredo do primeiro livro da saga, "O Ladrão de Raios"(2005), foi uma decepção para fãs e seu criador Rick Riordan. As mudanças na trama e até mesmo na idade dos personagens no longa dirigido por Chris Columbus foram motivos de reclamações, mas também de acender a esperança de que uma nova adaptação poderia ser feita.

Mais de 10 anos depois a mesma história volta a ser adaptada para as telas, agora como uma série para a plataforma de streaming Disney . Percy Jackson, em meio ao luto da morte de sua mãe, descobre ser filho de um antigo deus grego e que está sendo acusado de roubar a arma mais poderosa de Zeus, o raio-mestre. Adentrando cada vez mais no fantástico mundo grego, ele faz novos amigos que o ajudarão a recuperar a arma e devolvê-la em segurança, enfrentando monstros e desafios.

De fato, a trama da série segue os trilhos do enredo do livro, apesar de pequenas modificações óbvias para fazer funcionar como um programa televisivo. A fidelidade, no entanto, não salva o roteiro assinado por Riordan de ter problemas. Um deles é o desenvolvimento superficial das informações apresentadas, o qual nem as boas atuações podem mascarar.

Os atores Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri brilham como o trio principal Percy, Annabeth e Grover. Walker definitivamente é Percy Jackson. Ele demonstra bem isso nos olhares, nos tons irritados utilizados para as frases e no humor meio torto; o típico garoto de 12 anos nativo de Nova York. Assim como Leah torna Annabeth Chase real, transmitindo bem toda a personalidade e orgulho presente na filha de Atena. E Aryan conseguiu entregar um Grover Underwood ainda melhor do que aquele encontrado nas páginas da narrativa, com seu carisma e liderança.

O resto do núcleo também merece uma reverência pelo trabalho. Dior Goodjohn como Clarisse, Charlie Bushnell como Luke, Virginia Kull como Sally Jackson, Jason Mantzoukas como o deus Dionísio e Lance Reddick como o poderoso Zeus são incríveis. Entre tantos outros talentos e uma representatividade maior que a do livro, o elenco do programa é um grande acerto.

E esse elenco trabalha bem entre si. Para aqueles que leram a saga — esta autora inclusa — é um deleite acompanhar a construção da amizade entre Percy e Annabeth, sombreada inicialmente pelo conflito histórico entre Atena e Poseidon, como também presenciar os laços entre o filho do deus do mar parece se estreitar mais com seu melhor amigo sátiro.

O aprofundamento na relação entre mãe e filho traz mais emoção para as motivações e ações do menino em sua missão. A mudança para Luke ser aquele que apresenta o Acampamento Meio-Sangue para Percy encaixou perfeitamente e deu mais sentido para o desfecho já programado. E a rivalidade entre o protagonista com Clarisse apenas deixou o gostinho de quero mais para a esperada adaptação do segundo livro, "O Mar de Monstros"(2006).

As dinâmicas citadas são acertos do seriado, mas esse ótimo trabalho não apaga que o roteiro deixou a desejar quando precisou explicar informações do universo da saga, até mesmo em entrelaçar os detalhes mitológicos com o cotidiano urbano fora do acampamento.

Os momentos tensos que antecedem as cenas de ação pareciam ventanias, com algumas exceções como a boa tensão criada por Equidna e a caçada de Quimera no episódio "Meu Mergulho Para a Morte". Já os dois ataques da professora demoníaca Sra. Dodds, foram rápidos e sem muita emoção, tirando uma boa oportunidade de ação para o programa.

Em "De Certa Forma, Descobrimos a Verdade", o sétimo episódio, essa construção também parece não existir. O trio já sabia com qual monstro estava lidando antes mesmo de encontrá-lo, a conversa com Caronte — que geraria uma tensão para a entrada na terra dos mortos — é inexistente e eles parecem calmos demais

para crianças que iriam barganhar com o soberano do Mundo Inferior. A exceção acontece durante a fuga do pelo de Cérbero - o cão de três cabeças -, mas ainda assim sem causar grande agitação.

Na verdade, não ter explorado os sentimentos das crianças antes das lutas e as elaborações dos planos tirou a magia de muitas cenas. Na maioria das vezes, o trio parecia saber o que ocorreria antes mesmo de acontecer.

E falando em tirar a mágica, os efeitos de "fade-out", utilizados para os cortes entre as cenas, trouxeram um gosto amargo aos episódios. A forma brusca como aconteciam dava a impressão de que um pedaço havia sido arrancado entre uma cena e outra, e acabou não sendo preenchido a tempo do lançamento.

Mesmo com todas as barreiras que se enrolaram na construção da temporada, o último episódio conseguiu entregar um encerramento aceitável para a trama. O destaque, com certeza, é para o Luke de Charlie Bushnell e a emoção de sua revelação ao Percy de Walker Scobell.

As falhas apontadas não atribuem o adjetivo "ruim" ao programa televisivo. A série é boa e entrega aos fãs, finalmente, uma boa adaptação que funciona para o público infanto-juvenil que está conhecendo a trama — mas este selo não significa que as informações que o roteiro propõe trazer não precisam ser aprofundadas.

A chama de esperança para a adaptação da segunda temporada segue viva, já que a vontade dos fãs é acompanhar a adaptação de toda a história para uma produção audiovisual. Porém,é necessário a correção dos erros para que não pare, mais uma vez, no segundo livro.

Série "Percy Jackson e os Olimpianos"

Onde assistir: Todos episódios estão disponíveis na plataforma do Disney+ para assinantes

Livro "Percy Jackson e os Olimpianos: O Ladrão de Raios"

Livro: "O Ladrão de Raios", primeiro livro da saga, pode ser adquirido em livrarias físicas e on-line em sites, como Amazon

Preço: R$ 55,90 (site Amazon)

Filmes "Percy Jackson"