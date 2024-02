Agenda do fim de semana: do rock ao carnaval, veja o que fazer em Fortaleza

Foto: Stephan Eilert/Divulgação Bloco Pra Quem Gosta é Bom se apresenta no Baile do Zé

O Theatro José de Alencar (TJA) realiza nesta sexta-feira, 9, a sexta edição do Baile à Fantasia do Zé. A entrada é gratuita, mas será permitida apenas para quem estiver fantasiado ou mascarado, com capacidade máxima para 1.200 pessoas. A programação conta com apresentações de Lena Oxa (foto), DJ Guga de Castro, da banda Pimenta Malagueta e, por fim, do bloco Pra Quem Gosta é Bom.

Quando: sexta-feira, 9, às 18 horas

Onde: Jardim do TJA (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito; ingressos retirados antecipadamente pelo Sympla nesta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9,

às 10 horas

Carnametal

O Esconderijo Rock Pub realiza o Carnametal, evento que reúne bandas covers para tributos de artistas do rock. Os ingressos estão à venda no 4º lote.

Quando: sábado, 10, a partir das 16 horas

Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Quanto: R$ 40; vendas no Sympla

Instagram: @esconderijo.rockpub







Carnarock

O Floresta Bar realiza o Carnarock, tradição na qual mistura a energia do rock com a animação carnavalesca. São cinco dias que, ao todo, reúnem 18 atrações em torno do rock. Há tributos a bandas como The Beatles, Queen, Guns N' Roses e mais.

Quando: de sexta-feira, 9, a terça-feira, 13

Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site Sympla

Arena Iracema

A Arena Iracema promove Carnaval com mais de 20 atrações ao longo de quatro dias de programação. A festa começa no sábado, 10. No evento estão previstas as participações da Superbanda, Gabi Nunes, Camaleões Selvagens (formado pela banda Selvagens à Procura de Lei e Camaleões do Vila), Dipas, Banda Reite e Banda Arena. Em todos os dias está prevista também caipirinha liberada por duas horas.

Quando: sábado, 10, a terça-feira, 13, das 16h às 22 horas

Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla

Instagram: @arenairacema

Chão da Praça

O Espaço Rogaciano Leite sedia nova edição do bloco Chão da Praça. A banda Os Transacionais comanda a programação, com clássicos da música retrô brasileira, com participação do bloco As Gata Pira.

Quando: quinta, 8, às 20 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Hard Rock

O Hard Rock Café Fortaleza também promove sua versão roqueira de Carnaval. A folia começa nesta sexta-feira, 9, com rock nacional liderado pela banda Conduta Positiva. Nos dias seguintes estão previstas atrações como show em homenagem ao Queen, com cover do cantor Freddie Mercury.

Quando: de sexta-feira, 9, a terça-feira, 13

Onde: Hard Rock Café Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Carnaval do Tempero

A barraca de praia Tempero do Mar promove o Carnaval Temperado. Ao longo de quatro dias, a casa realiza programações diferentes. No sábado, 10, os destaques são samba e pagode.

Quando: sábado, 10, a terça-feira, 13, a partir das 15 horas

Onde: Tempero do Mar (Av. Zezé Diogo, 2780 - Praia do Futuro)

Quanto: a partir de R$ 20; vendas no Sympla

Gente Arteira

Para quem também quer curtir a folia voltada ao público infantil, a Caixa Cultural Fortaleza promove o Bailinho Gente Arteira. O evento promete diversão com jogos, oficinas e música. A programação é gratuita e a atração é o Clube da Sivozinha.

Quando: sábado, 10, às 16h30min

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito