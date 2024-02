Croquetes e bolinhos: confira petiscos para beliscar no Carnaval

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo No Seu Conrado, petiscos diversos são destaque no cardápio

O Carnaval chegou! Para além das comemorações tradicionais com drinks variados nas festas dessa época, a folia convida à degustação de entradas e petiscos para satisfazer o paladar antes ou depois dos famosos bloquinhos carnavalescos. Entre as opções, frituras como bolinhos e croquetes com diferentes sabores são um convite à alegria do paladar. Em Fortaleza, alguns estabelecimentos apostam nessa variedade para agradar os mais exigentes consumidores. Confira!





Seu Conrado

Quem andar pela rua Conrado Cabral, no Monte Castelo, encontrará um estabelecimento característico. Marcado por tons de azul e amarelo, o restaurante Seu Conrado propõe desde 2021 pratos com referências de diversos locais do País, resultando em um convite à brasilidade. Ora, uma combinação válida, então, para o período do Carnaval - e nela entram a bolinha de peixe (R$ 25), o queijo coalho crocante (R$ 19) e o croquete de carne (R$ 14).

"As pessoas estão mais festivas e você vai comendo um pouquinho, bebendo também, ou seja, vai mantendo o ritmo pro dia todo", compartilha o chef Ralfo Ifanger, que assina os pratos da casa.

Quando: todos os dias, das 11h às 23 horas

Onde: Seu Conrado (R. Conrado Cabral, 711 - Monte Castelo)

Quanto: a partir de R$ 14

Mais infos: @seuconrado

AQuitanda

No Benfica, AQuitanda oferece croquetes de feijoada (R$ 32,90) e de carne de sol (R$ 31,90). O prato com feijoada é recheado com calabresa e couve manteiga, acompanhado de maionese picante, enquanto o de carne de sol vem com macaxeira e é maionese de coentro.

Onde: AQuitanda (R. Waldery Uchôa, 230 - Benfica)

Quanto: a partir de R$ 15,99

Mais infos: @aquitanda_ce

Alpendre

Quando o assunto é bolinho frito, o Alpendre Bar reúne diferentes opções no cardápio para os clientes. Há o bolinho de jerimum com carne de sol (R$ 33,90), de batata baroa com calabresa e alho poró (R$ 33,90), de baião de dois com carne de sol (R$ 31,90) e de feijoada (R$ 32,90). Além disso, a casa oferece o Kibeer (R$ 31,90), iguaria feita com ingredientes de cerveja, como a cevada, e as cajumôndegas, petiscos feitos com a carne do caju

(R$ 30,90).

Quando: quarta a sábado, das 17h às 2 horas; domingo, das 11h às 21 horas; segunda, das 17h às 2 horas; fechado na terça-feira

Onde: Alpendre Bar (Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota)

Quanto: a partir de R$ 35,90





Culinária da Van

Quem também se destaca pela variedade de bolinhos fritos é a Culinária da Van com bolinho de baião com carne de sol e queijo (R$ 32,90), bolinho de feijão verde (R$ 31,90), de vatapá de camarão (R$ 37,90), dentre outros.

Onde: Culinária da Van (Av. Barão de Studart, 2440 - Aldeota e R. Waldery Uchôa, 260 - Benfica)

Quanto: a partir de R$ 29,90

Mais infos: @culinaria.davan





Raiz Cozinha Brasileira

Sob comando da chef Marina Araújo, o cardápio do restaurante Raiz Cozinha Brasileira reúne croquete de milho e gorgonzola (R$ 34), croquete de lombo (R$ 37), de costela bovina (R$ 35) e bolinho de feijoada (R$ 34). O croquete de lombo é acompanhado de vinho tinto e ervas, enquanto o de costela bovina é acompanhado de maionese da casa de pimenta biquinho. Todos os pratos acima vêm em quatro unidades.

Quando: domingo a quinta-feira, das 11h às 23 horas; sexta e sábado, das 11h à meia-noite

Onde: Raiz Cozinha Brasileira (Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 34

Mais infos: @raizcozinhabrasileira

Cantinho do Frango

O Cantinho do Frango conta com bolinhos de feijoada e croquete de porco por R$ 31,20 (cinco unidades).

Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota e Rua Engenheiro Antônio Ferreira Antero, 408 - Parque Manibura)

Mais info: @cantinhodofrangodesde1994