Artista Pernambucano Ferreira celebra 50 com exposição inédita em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-02-2023: Exposição 50 anos Ferreira de Arte, Exposição acontece na Caixa Cultural. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Estar vivo para celebrar 50 anos de carreira nas artes plásticas é um feito para poucos. O pernambucano José Ferreira de Carvalho, ou simplesmente Ferreira, é um desses privilegiados com a longevidade na arte e na vida. Para celebrar tal feito, surge a exposição "50 anos Ferreira de Arte", que fica em cartaz em Fortaleza até 7 de abril na Caixa Cultural. A exposição fez sua estreia em 2022, em Boa Viagem, Pernambuco.

"Só de estar vivo já é uma grande vantagem e eu agradeço muito a Deus por tudo isso, por ter chegado até aqui e hoje Ele me parabenizou por estar em Fortaleza", comemora o artista. Nascido em Recife, em 30 de agosto de 1949, Ferreira começou a carreira na arte por incentivo do pai.

Autodidata, José deu seus primeiros passos com rabiscos em 1964. Escolinha de Artes do Recife, Atelier Livre e a Escola de Belas Artes da Universidade de Pernambuco também fizeram parte da formação de Ferreira.

O pintor afirma que o mundo ao seu redor sempre foi a principal referência e inspiração. "Tudo sobre pintura, escultura, desenho, tudo que é feito com arte e carinho me impacta. Então eu gosto de tudo. Na realidade eu pinto tudo também sem discriminar nada", explica.

"Quando eu comecei a pintar o primitivo, eu colocava em todos os quadros mesmo uma mulher está grávida. Depois produzi outras pinturas e a mulher grávida não pariu mais. Vou fazer uma exposição fora, só com pintura primitiva e aí as mulheres grávidas irão voltar", conta o pintor sobre os elementos que gosta de inserir em suas obras.

Em suas produções, Ferreira gosta de trazer sua visão de mundo, seja para representar o real ou o fantástico. A escultura "Três poderes" por exemplo, da série "Castiçais", uma das 50 obras presentes na exposição da Caixa Cultural, remete às sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em Brasília, com formas semelhantes às usadas na arquitetura desses prédios.

A série "Abstrato" por sua vez reúne obras com cores vivas, brincando com texturas e formas não convencionais para contar histórias por meio das telas. Além das coleções anteriormente citadas, a exposição traz outros quatro períodos estilísticos de Ferreira: "Naif"; "Eu e os Mestres"; "Cerâmicas"; "Satye" e "Amazônia".

Fernando Guimarães, curador da exposição, afirma que foi difícil juntar anos de criações distintas em uma exposição. Inicialmente, escolheu as obras do início da carreira do pintor e telas que fossem mais representativas, que trouxessem "o registro de uma sociedade tipicamente nordestina, como feiras, jogos e brincadeiras infantis", segundo explica Guimarães. Telas tanto de 1972 a 2018 compõe essa fase, chamada "Naif".

A seguir, com a série "Cerâmica" trouxe o momento que o também escultor e ceramista volta a sua perspectiva para o mundo além do Nordeste. Trabalhando agora as cores vivas em uma terceira dimensão, com formas de animais como tartarugas, porcos, tatus e emas, e as "Máscaras", também presente na série.

A série "Satye" se debruça sobre as cores vivas, sem deixar nenhum espaço em branco sobre a tela. Algo que o curador pontua ser um desafio para qualquer artista. Para Fernando, a paleta de cores salta aos olhos do espectador e é "facilmente comparável a um show", salienta.

"Eu e mestres" traz o período figurativista de Ferreira. As obras dessa era estilística mostram o artista pernambucano dividindo a tela com grandes nomes das artes plásticas como Picasso, na "Conversando com Picasso", Basquiat em "Ferreira na cadeira de Basquiat", entre outros.

"Amazônia" encerra a exposição. Produzida durante a pandemia de covid-19. Com uma paleta de cores composta majoritariamente para criar pinturas contemplativas da floresta Amazônica. A sobreposição de tintas cria uma paisagem realística da vegetação, também trazendo a fauna presente na Amazônia, por meio de araras em alguns quadros.

Em 2022, Ferreira entrou para a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, assumindo a titularidade da cadeira nº 31, local patroneado por Aldemir Martins, artista cearense. "Para mim foi uma honra assumir o lugar do Aldemir. Ainda não tinha visto nenhuma exposição dele e aproveitei pra ver na Picoteca (do Ceará)", revela.





Exposição "50 anos Ferreira de Arte"

Quando: até 7 de abril

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Mais informações:

(85) 3453.2770

Site da exposição: 50anosferreiradearte.com.br

Instagram: @caixaculturalfortaleza