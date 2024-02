Diogo Nogueira fala de samba, carnaval e a relação com Fortaleza

Foto: LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO Diogo Nogueira

O Carnaval de Fortaleza começa a programação oficial de 2024 neste sábado, 10. Com polos no Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil, Domingos Olímpio, Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Passeio Público e Parque Rachel de Queiroz; a capital cearense está pronta para receber a animação foliã dos próximos quatro dias.

Trazendo o samba para Fortaleza, o cantor carioca Diogo Nogueira se apresenta neste domingo, 11, às 22h40min e garante estar ansioso para apresentar o show.

Diogo é conhecido principalmente pelos hits "Pé Na Areia", "Clareou" e "Fé em Deus". Além disso, importantes parcerias com outros grandes nomes do samba fazem parte da carreira do artista, são eles como Zeca Pagodinho, Mumuzinho, Dudu Nobre, Arlindo Cruz, Maria Rita, Péricles, Alcione, Maria Bethânia, Beth Carvalho, Grupo Fundo de Quintal, Dona Ivone Lara, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Elza Soares, Mart'nália e Paulinho da Viola.

O POVO - Diogo, teu relacionamento com a cidade de Fortaleza, para além do show marcado neste domingo, 11, é de "outros Carnavais". Como é a recepção do público cearense nos teus shows?

Diogo Nogueira - Volta e meia estou em Fortaleza me apresentando. E como seria diferente, né? É impossível ficar tanto tempo longe desse público que me acolhe com tanta energia e carinho, além de comidas maravilhosas e praias belíssimas (risos).

OP - Qual repertório podemos esperar para o show no Carnaval de Fortaleza? E qual a importância de vir como um dos representantes do samba nesta festividade?

Diogo - Eu respiro samba todos os dias, desde que nasci, mas o samba carrega uma energia diferente no Carnaval. O Carnaval é um momento em que podemos extravasar em forma de amor e alegria! E poder me apresentar em Fortaleza, homenageando ídolos brasileiros, levando meus sucessos de carreira e o melhor da música popular brasileira e do samba, não tem preço.

OP - Se você tivesse que escolher um artista cearense para uma futura parceria musical, quem seria?

Diogo - O Ceará é uma terra que respira música, rica culturalmente. Eu não vou citar nenhum nome, pois tenho medo de esquecer de alguém.

OP - E por falar em outros artistas, quais são hoje seus principais parceiros e inspiração na música?

Diogo - Cresci cercado e ouvindo os ícones da música brasileira, não tinha como não ser influenciado pelo meu pai, João Nogueira, além de Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Chico Buarque, Tim Maia, Zeca Pagodinho, Alcione, entre tantos outros nomes.

OP - O que te faz sentir emoção no palco? Que fatores externos fazem com que você termine o show com um "quentinho no coração"?

Diogo - O calor do público, com certeza. Eles que, na verdade, fazem o show acontecer, com a energia lá em cima do começo ao fim, cantando todas as músicas junto comigo. Sempre saio de minhas apresentações muito alegre e emocionado com a receptividade dos meus fãs. E, tenho certeza, que no dia 11 não será diferente.

OP - Teu nome é muito citado quando a referência são os "galãs" da música brasileira. Nesta semana, Zeca Pagodinho até brincou sobre ser "mais bonito que Diogo Nogueira". Como você reage a esse carinho dos fãs?

Diogo - Zeca Pagodinho é uma figura. Foi uma felicidade ser convidado para participar da gravação do DVD em comemoração aos 40 anos de um dos maiores nomes da música brasileira. E eu adoro essa intimidade que eu tenho com meus fãs, de muito carinho e respeito.