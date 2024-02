Mileide Mihaile conta detalhes sobre preparação para o Carnaval 2024

Foto: Ygor Marques/ Divulgação Mileide Mihaile no ensaio técnico da Grande Rio

A influenciadora e empresária Mileide Mihaile é uma das grandes atrações do Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro em 2024. Ela se prepara para desfilar como rainha de bateria da Independente Tricolor, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo, e Musa da Grande Rio, no Rio de Janeiro, pelo sexto ano consecutivo.

"Desfilar pelo sexto ano na Grande Rio é uma sensação indescritível, como eu sempre digo, é uma honra renovada a cada ano. É uma escola por quem tenho um carinho enorme e que me faz sentir muito acolhida. Todos os ensaios técnicos na quadra são especiais demais e só aumentam a ansiedade para estar na avenida. Nos preparamos muito para entregar um espetáculo lindo e, com certeza, vai emocionar todo mundo que acompanhar", adianta.

Mileide se consolidou como uma das principais rainhas de bateria do Brasil, mostrando que tem talento para representar as maiores escolas de samba do País. Sua ligação com o Carnaval carioca é muito especial e marcante, uma vez que ela viu o sonho de sua mãe renascer nela. "Esse amor por essa arte sempre esteve presente em mim. Desfilar na Sapucaí era um sonho que pertencia à minha mãe e que acabou passando para mim. Por isso, estar hoje na avenida representa muito, não só para mim, como para ela também. É um sentimento muito bonito e um amor que nos une ainda mais", explica.

Os preparativos intensos para brilhar como rainha de bateria vão desde aulas de samba a tratamentos estéticos, chegando a trocar o shampoo para manter os fios mais resistentes, já que nos desfiles se utiliza muito do laquê e gel nos cabelos. "Os ensaios acontecem entre São Paulo e Rio e eu amo essa dobradinha entre as duas escolas. Em relação à rotina de beleza, eu mantenho cuidados com dieta e exercícios de academia, sempre respeitando os limites do meu corpo. Eu não foco demais nisso para não cair na pressão dos padrões de beleza e de todas as exigências e cobranças que fazem ao corpo das mulheres", informa animada.

Mileide revelou detalhes da sua produção para os desfiles, assinada pelo talentoso Bruno Oliveira, responsável por vestir celebridades. Para a apresentação na Independente Tricolor, como rainha de bateria a artista afirmou que o público pode esperar um look inspirado nas guerreiras Agojie, grupo formado por mulheres que defenderam o reino do Daomé, na África Ocidental, onde atualmente se situa o Benim, entre os séculos XVII e XIX, tornando-se um símbolo de coragem e emancipação. Já na Grande Rio, a escola de samba traz como tema "Meu Destino é ser Onça", e ao brado de "Trovejou, escureceu", Mileide, como musa, vem representando um pássaro negro.

"Podem esperar por algo que represente sensualidade, a força e com certeza, algo bem marcante. Já fiz as provas, está tudo certo, e estou ansiosa para a reação do público na avenida", comenta entusiasmada.

Nascida em Imperatriz, no Maranhão, Mileide começou a se apaixonar pela dança ainda muito nova. Lutou desde cedo para seguir o sonho como dançarina e conquistar espaços no meio, chegando a ganhar uma bolsa de estudos para uma escola de Jazz na sua cidade, que na época era muito cara para sua família custear. Muito talentosa e carismática, não demorou muito para que os holofotes se acendessem para ela.

Foi aos 16 anos que Mileide saiu de sua cidade do Maranhão para Fortaleza, capital do Ceará, a convite do grupo A3 Entretenimentos, para se dedicar à carreira profissional na dança e começar a trilhar novos caminhos.

"Minha história com a dança realmente começou no balé da Aviões do Forró e essa etapa transformou a minha vida completamente. Na época em que eu comecei, não tinha condições de pagar um curso de dança, então para mim foi uma chance incrível de realizar o meu sonho", explica. Por motivos de preconceito e dificuldades em lidar com a vida adulta, Mileide permaneceu por um ano no Aviões do Forró, banda formada em Fortaleza, no ano de 2002 e que encerrou suas atividades no ano de 2018.

A empreendedora continua buscando ocupar espaços no País, se cercando de boas energias. "No início, quando comecei a participar dos camarotes do Rio, criei uma conexão muito boa com as pessoas envolvidas e fui me apaixonando cada vez mais por esse universo. Logo depois, fui convidada pela Grande Rio para ser musa, e, desde então, essa relação só se fortaleceu", comenta.

Mesmo sendo residente de São Paulo, Mileide carrega o sangue nordestino e confessa sua paixão. Sua bagagem inspiradora na dança a fez quebrar barreiras de preconceitos ainda enraizados na sociedade. "Acredito que, aos poucos, essa bolha foi se furando naturalmente. Mesmo não sendo do Rio de Janeiro, eu me sinto parte da comunidade, por que desde o começo eles me abraçaram, me acolheram com muito carinho e me fizeram sentir pertencente. Realmente são como uma família para mim", afirma.

Para além dos desfiles de samba, Mileide conta com mais de seis milhões de seguidores em suas redes sociais, apresentando sua rotina, conselhos, vivências e experiências como mãe e mulher. Em relação a enveredar por outras áreas artísticas, como atuar e cantar, Mileide revela que atualmente sua mente está focando em outros projetos. "Eu sou apaixonada pela arte e pela comunicação. Já tive a honra de ser apresentadora e estar no comando de lives e eventos como Aviões Fantasy e Viiixe: Festival de Forró e Piseiro, e fiquei muito apaixonada. Essa área de apresentação é algo que eu gosto bastante e tenho muita vontade em seguir. Quanto a cantar, eu só canto no chuveiro mesmo (risos). Já a atuação é algo que eu acho bem legal, mas por enquanto meu foco está na comunicação e no Carnaval, que são áreas que amo e me dedico bastante", explica.

Nesse cenário de influência digital, principalmente no Ceará, Mileide explica as diferenças que sentiu ao longo do tempo e principalmente o aumento de influenciadores digitais na região, acontecimento que a deixa "muito feliz". Além disso, ela destaca a importância de criar conteúdos de qualidade e autênticos. "O que mudou é a quantidade de pessoas, mas acredito que há espaço para todos. Basta acreditar que é possível e ser criativo dentro do seu nicho", explica.

Mileide e sua equipe buscam sempre transmitir a verdade e serem transparentes com o seu público, cuja sua influência de responsabilidade a conectou de forma positiva e especial com o seu público, que ela chama de "abelhinhas". "Às vezes, não é apenas sobre a quantidade de engajamento, mas também sobre a qualidade do público que nos acompanha. Acredito que a relação íntima que construí com nosso público ao longo dos anos é o que realmente importa", afirma.

Tendo como referência de artista, mãe e mulher a cantora Beyoncé, Mileide planeja para o futuro investir na sua carreira de apresentadora e empreendedora e até "explorar outros campos". "Também pretendo seguir no Carnaval, uma paixão que me dedico muito, sempre buscando entregar um espetáculo incrível para o meu público. A vida é uma jornada, e estou animada para ver o que os próximos anos reservam para mim", finaliza.





Mileide Mihaile na Grande Rio