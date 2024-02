5 bibliotecas em Fortaleza para ler e alugar livros gratuitamente

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo A Biblioteca Pública Estadual do Ceará é uma dos equipamentos que oferece a opção de alugar livros gratuitamente na cidade

Biblioteca Pública Estadual do Ceará



A nova estrutura da Biblioteca Pública Estadual do Ceará foi inaugurada em 2021, dividindo seu acervo em Obras Raras, Obras Gerais, Periódicos, Microfilmagem, Coleção Ceará, Artes e Iconografia e Atualidades. O equipamento também oferece área dedicada ao público infantil, com espaço recreativo. Os livros, revistas e jornais do acervo estão disponíveis para consultas no local. Em caso de empréstimo de livros, é necessário realizar um cadastro antes, apresentando RG e um comprovante de residência. Os títulos, de clássicos a obras recentes, podem ficar com o leitor por 15 dias, com direito a renovação por mais um quinzena. Em caso de não devolução dentro do prazo, uma multa no valor de R$ 1 será cobrada por dia e por livro.

Onde: av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

Horário de funcionamento: terça a sexta, de 9 às 20 horas; sábado e domingo, de 9 às

17 horas

17 horas Instagram: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Site: www.bece.cultura.ce.gov.br

Livro Livre Curió

O projeto é inspirado em outro de nome parecido que incentiva o "esquecimento" de livros em espaços públicos, para que pessoas encontrem e levem consigo. A Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária surgiu para proporcionar à comunidade do bairro Curió, local apontado como um dos menores índices de desenvolvimento humano do Ceará, o acesso a literatura e cultura.

Fundada e gerida pelo escritor Talles Azigon e sua família, o equipamento cultural promove ações com os moradores da comunidade, como a colônia de férias, atividades formativas, clube do livro e o jornal comunitário

Folha Curió.

No acervo da biblioteca, o público tem acesso a livros de variados gêneros, revistas, jogos, CDs, DVDs e jornais. Os materiais estão disponíveis para consulta no local, como também para empréstimos, sem necessidade de cadastro. Além disso, as acomodações do equipamento podem ser usadas para reuniões e outras atividades.

Além do acervo físico, a Livro Livre disponibiliza em seu site um link que direciona para uma estante digital, trazendo obras da literatura de cordel e clássicos nacionais, literatura de povos originários, infanto juvenil, entre outros.

Onde: rua George Sosa, 109 - Lagoa Redonda

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, de 9h30 às 20 horas

Instagram: @livrolivrecurio

Site: www.livrolivrecurio.com.br

Biblioteca Centro Cultural Banco do Nordeste

Levando o nome de Biblioteca Inspiração Nordestina, a sede do Centro Cultural Banco do Nordeste em Fortaleza oferece espaço para leitura e estudo com livre acesso à população.

Em seu acervo, os livros são diversos, abordando temas como desenvolvimento regional, arte e obras literárias. Há também mapas, jornais, revistas, dicionários, enciclopédias e DVDs, bem como um setor voltado apenas para as crianças.

A consulta presencial é livre, mas para empréstimos é necessário a realização de cadastro apresentando RG, CPF, comprovante de residência, e-mail e número de telefone de uma pessoa próxima como referência. O leitor só pode ficar com o livro por 15 dias, tendo direito a duas renovações.

Onde: rua Conde d'Eu, 560 - Centro

Horário de funcionamento: quarta a sábado, das 9 às 17 horas; domingo, das 9 às 13 horas

Instagram: @ccbnb_fortaleza

Biblioteca Centro Cultural Bom Jardim

A biblioteca do Centro Cultural do Bom Jardim é voltada para atender alunos e colaboradores do equipamento cultural, como também moradores das comunidades do entorno.

Os interessados podem acessar o local gratuitamente, consultando o acervo que disponibiliza livros, revistas, cordéis, DVDs e CDs, com obras nacionais e internacionais nas mais diversas áreas e gêneros.

Para empréstimos, apenas os livros estão disponíveis e somente para aqueles que possuem vínculo com o CCBJ — funcionários, alunos e voluntários. É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, e-mail e número de telefone. Crianças a partir de 7 anos podem ter seu próprio cadastro, mas realizado pelo responsável.

Onde: rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas; sábados de 8 às 17 horas

Instagram: @centroculturalbomjardim

Site: www.ccbj.org.br

Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira

Com um acervo de mais de 20 mil obras, com literatura cearense, infantil, infanto juvenil e vários outros títulos, a Biblioteca Dolor Barreira oferece um vasto leque de oportunidades de leituras. O equipamento conta também com uma gibiteca e espaço para contação de histórias e oficinas.

Localizada no bairro Benfica, próxima ao Restaurante Universitário da Universidade Federal do Ceará, a biblioteca também oferece uma agenda de cursos, palestras e feiras. O acesso é livre e a inscrição para realizar empréstimo de livros exige um documento oficial com foto, uma foto 3x4 e comprovante de residência atual.