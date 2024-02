Da magia ao suspense: 7 c-dramas para maratonar no fim de semana

Foto: Viki/Divulgação Série chinesa "Meet Yourself" ("Conhece a si mesma")

Conheça a si mesma

Xu Hong Dou é uma mulher que trabalhou no setor de hotelaria durante a maior parte da sua vida adulta. Ela é a mulher da cidade grande quintessencial, mas sua vida de repente encontra um acidente de percurso. Após perder a sua melhor amiga, a jovem repensa sua trajetória e decide fazer uma pausa no estilo de vida urbano acelerado e viaja para uma vila remota. No local, ela encontra um grupo de pessoas que também vieram da cidade grande e decidiram abandoná-la em busca de um modo de vida mais tranquilo.

Onde assistir: Viki

40 episódios





Os indomáveis

O mundo da cultivação espiritual é liderado pelo poderoso clã Wen, que se impõe sobre outros quatro clãs principais: Lan, Jiang, Nie e Jin. Eles se unem para impedir que os Wen assumam o controle, mas acabam derrotados. Porém, as consequências dos embates travados impactam a vida de todos. O jovem Wei Wuxian morre, mas volta 16 anos depois, graças ao sacrifício de um rapaz que cede seu corpo ao espírito dele. Agora, despreocupado com as imposições dos clãs, Wei Wuxian se une ao justo Lan Wangji. Ambos vão trabalhar juntos para resolver mistérios do presente e do passado.

Onde assistir: Netflix e WeTV

50 episódios





Você é minha fortaleza

A história segue Mi Ka, uma nova residente no hospital, que conhece o agente de operações especiais Xing Kelei durante um treinamento de resgate e emergência organizado pela equipe das Forças Especiais Chinesas. Um relacionamento entre eles começa e ,eventualmente, se desenvolve à medida em que eles crescem para aprender mais um sobre o outro. O envolvimento avança ao se depararem com situações nas quais as forças militares e médicas devem se unir.

Onde assistir: Viki e WeTV

40 episódios





Amor oculto

Uma jovem garota desenvolve uma paixão pelo amigo do irmão mais velho. Anos mais tarde, eles se reencontram e têm a oportunidade de viver um romance de verdade, não só nos sonhos. Lançado em 2023, o drama chinês original da Netflix ganhou diversos fãs internacionalmente, fazendo com que a série conquistasse um lugar no top 10 de programas mais assistidos da plataforma por diversas semanas após a sua estreia.

Onde assistir: Netflix

25 episódios





Identidade fragmentada

Ao acordar de um coma, Lin Chen Xi, uma mulher com uma vida bem-sucedida, se vê em uma realidade alternativa, onde precisa revisitar um terrível trauma de infância. No plano paralelo, a mulher deverá enfrentar desafios e desvendar mistérios para poder se recuperar totalmente.

Onde assistir: Netflix

9 episódios





City of Streamer

No início do século 20 em Xangai, famílias ricas passaram a exercer enorme poder e influência. Reconhecida por todo o território, a família Rong chegou ao topo após abusar de sua posição para obter grandes lucros financeiros e sociais. Ao procurar uma nova tutora para os herdeiros Rong, Feng Shi Zhen é contratada devido seus conhecimentos nos estudos, mas ela esconde um plano para destruir todo o clã e se vingar de seus pais.

Onde assistir: Viki, Apple TV e We TV

40 episódios





Ashes of Love

A pequena fada Jin Mi está destinada aos perigos de uma provação amorosa mesmo antes de nascer. No leito da morte, sua mãe, a Deusa Floral, dá a ela uma pílula que a torna incapaz de se apaixonar. Isso, no entanto, não evitará que os irmãos Imortal do Fogo e Imortal da Noite disputem o coração de sua filha. No entanto, quando o pai de Jin Mi morre, ela acredita que um deles foi o responsável e decide se vingar. Incapaz de sentir seus verdadeiros sentimentos, essa decisão pode trazer sérias consequências para o Reino Celestial.

Onde assistir: Viki, We TV e Apple TV

60 episódios