Pula-pulas para adultos e crianças são a nova tendência do momento

Brincadeira de criança vira de adulto também com a tendência de parques de camas elásticas e brinquedos infláveis que estão tomando conta da Capital. A moda de pula-pulas para adultos iniciou nos Estados Unidos há 10 anos e vem se instalando no Brasil nos últimos anos.

O Go Bigger, por exemplo, surgiu em 2017, em Fortaleza. Presente nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque, a atração foi fundada por Emerson Mendes, a empresa nasceu do interesse dele em preencher a lacuna do mercado de camas elásticas e castelos infláveis que sempre foi voltada a atender o público infantil. “Vi o empreendimento como uma oportunidade de diversão onde os pais podem brincar e interagir com os seus filhos”, afirma Mendes.

Segundo o empresário, a adesão do público tem sido positiva. A dificuldade inicial foi conscientizar o público sobre a nova forma de atração, já que o parque não possui restrição de idade. Além de um espaço adequado para uma atração daquele porte.

O Vila Trampolim Park com unidades nos shoppings North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy e Iguatemi Bosque também tem sido procurado por adultos que querem pular, de acordo com Fabiano Massula, diretor geral do brinquedo. “Nosso público é em grande parte composto por famílias com crianças e adolescentes.Apesar disso, notamos em toda a rede uma crescente procura por adultos que desejam vivenciar momentos de descontração, adrenalina e para exercitar o corpo”, explica.

O parque chegou em 2023 em Fortaleza, no Jóquei. Dada a boa receptividade do público, expandiu-se para outros locais da Cidade. “O principal cuidado que tomamos foi o de escolher pontos estratégicos da Capital, para levar a experiência da Vila Trampolim a todos os moradores e turistas, presentes durante todo o ano”, destaca Massula.

O Guia Vida & Arte traz mais detalhes sobre os brinquedos já citados e outros pula-pulas para adultos. Confira:



Aero Jump

Com unidade somente no shopping Riomar Fortaleza, a atração de 600 metros quadrados propõe uma imersão no espaço sideral por meio de 50 camas elásticas profissionais. O brinquedo também reúne slackline profissional, parede de escalada e piscina de bolinhas no trampolim. Uma área externa para eventos corporativos e aniversários completa a diversão. O parque nasceu como uma evolução do Arena Trampolim. Além dos ingressos para permanência de 30 minutos a 1 hora, o Aero Jump oferece pacotes de membros, com descontos e mensalidade fixa para o uso ilimitado ao longo do ano.

Quando: segunda-feira a domingo

Onde: RioMar Fortaleza (r. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$50 (30 min); R$75 (1 hora) e R$160 (tempo livre)

Vila Trampolim Park

O parque de camas-elásticas todo em neon recebe desde crianças a partir de 2 anos até adultos. Parede de escalada, camas elásticas, piscina de espuma, batalha de cotonetes, basquete e outras atividades garantem a diversão para quem quer movimentar o corpo. É exigido o uso de meias antiderrapantes, que podem ser levadas ou adquiridas no local. O espaço também recebe eventos corporativos, aniversários, excursões e treinamentos no estilo "team building" (relacionamento social e definição de papéis dentro de equipes).

Quando: segunda a domingo

Onde: RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy), North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$49,90 (meia/ 50 min) ou R$35 (meia/ 30 min)





Go Bigger

São várias estações para animar crianças e adultos no Go Bigger. Além do pula-pula, a atração tem tiro ao alvo inflável, futebol com chute a gol, escorregador, um percurso com obstáculos infláveis e jogos digitais. O destaque é o mega pula-pula inflável de 700 m². O espaço também está disponível para festas, excursões escolares e eventos corporativos.