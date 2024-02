Inquieta Cia apresenta "Tchau, Amor"

Foto: Kevin Leite/Divulgação Espetáculo "Tchau, Amor", da Inquieta Cia, tem apresentação única no Cineteatro São Luiz

Neste domingo, 18, o Cineteatro São Luiz recebe apresentação única do espetáculo "Tchau, Amor", da Inquieta Cia. A montagem tem início às 18 horas.

Lançado em setembro de 2022, "Tchau, Amor" une teatro, dança e performance em um único ambiente. A peça apresenta quatro personagens com trajetórias distintas que se encontram em um bar e tem suas vivências entrelaçadas.

A partir das relações formadas no local, os personagens constroem uma co-dependência entre si, fortalecendo a convivência uns com os outros.

Com direção e texto da coreógrafa Andreia Pires, a peça traz no palco os atores Gyl Giffony, como o seresteiro; Geane Albuquerque, que interpreta a dona do bar; Wellington Fonseca, que vive o garçom; e Melindra Lindra, a cliente.

O espetáculo foi criado a partir de um exercício coletivo que incentivava o grupo a ler o livro de Julio Cortázar, "O Jogo da Amarelinha", obra que propõe a interpretação da trama para além do escrito nas linhas do texto.

Construído para celebrar os 10 anos de fundação da Inquieta Cia, a montagem chegou a ser apresentada durante o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, no Festival de Teatro de Fortaleza e na Bienal Internacional de Dança do Ceará.

Os ingressos de "Tchau, Amor" estão disponíveis no site do Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz. Os valores da apresentação custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Espetáculo "Tchau, Amor"

Quando: domingo, 18,

às 18 horas

Quanto: R$ 15 (meia entrada) e R$ 30

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Vendas: no Sympla e bilheteria do Cineteatro São Luiz