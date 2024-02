Foto: Divulgação Baile à Fantasia do Zé terá Bloco Mambembe, com Mulher Barbada e Deydianne Piaf, na programação

A animação continua no período pós-Carnaval e neste sábado, 17, o RioMar Fortaleza promove atrações no estacionamento do empreendimento. Os foliões poderão conferir apresentações do Bloco Mambembe, do Baqueta Clube de Ritmistas e

d'Os Transacionais. O

local ainda conta com espaço instagramável e área gastronômica.

Quando: sábado, 17, das 16h às 21 horas

Onde: Estacionamento da Lagoa do Papicu, no RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Mais informações:

@riomarfortaleza no Instagram

Snake Bar

O Snake Bar realiza neste sábado, 17, um encontro gratuito de seis bandas autorais e covers para celebrar o aniversário de Alex Aguiar, dono da loja Freelancer Discos. Irão se apresentar as bandas Corja! (autoral), Sliver (com cover de Nirvana), Os Verminosos (Titãs), Glauco King (autoral), The Good Garden (autoral) e Outrora (rock nacional). A noite vai ser marcada por metal, rock nacional, grunge e alternativo.

Quando: sábado, 17; abertura do bar às 19 horas

Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)

Guns N' Roses

Neste sábado, 17, o restaurante Cantinho do Frango será palco para homenagem ao vocalista Axl Rose, da banda de rock Guns N' Roses, que completou 62 anos de idade no último dia 6. O grupo Hard N' Roses levará ao público os grandes sucessos da banda americana, incluindo hits como "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "Patience", "Paradise City" e "Welcome to The Jungle".

Quando: sábado, 17, às 18h30min

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Grand Shopping

Neste fim de semana, o Grand Shopping apresenta programação gratuita com música e peça infantil. Neste sábado, 17, a cantora Nara Mayne realiza uma viagem no tempo com músicas retrô e axé das antigas a partir das 18h30min. No domingo, 18, será a vez da criançada se divertir com a peça infantil Super Mario Bros. A obra é inspirada no jogo de videogame.

Quando: sábado, 17, às 18h30min, e domingo, 18, às 17 horas

Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)