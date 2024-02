Almanaque registra 200 anos da história e cultura de Itapipoca

Foto: Aurélio Alves Itapipoca

Famosa em todo Estado como "a terra dos três climas", a cidade de Itapipoca ganhou um Almanaque em celebração ao seu bicentenário de emancipação política, que aconteceu em 17 de outubro de 2023. A obra, que é uma produção da Fundação Demócrito Rocha, é ilustrada com diversas histórias, personagens, curiosidades e produções do município cearense.

O idealizador do projeto é o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro. "Nosso objetivo com o 'Almanaque Itapipoca 200 anos' foi registrar parte da história do nosso município, reunindo causos e relatos sobre momentos importantes e as grandes personalidades que fizeram parte dessa trajetória nos últimos dois séculos", destaca o político.

Pensando em condecorar a região que é, ao mesmo tempo, de praias, serras e sertão, o almanaque é um trabalho de jornalistas, pesquisadores e consultores do Ceará dispostos a manter vivas histórias de Itapipoca.

"É uma iniciativa que valoriza a preservação da memória sobre essa terra que tem um povo tão diverso, além de riquezas culturais e naturais únicas. Um presente para toda nossa população, que ficará para as atuais e futuras gerações", aponta Felipe.

Raymundo Netto, editor e um dos autores da obra, afirma que o almanaque acima de tudo é um "registro histórico": "Antes de ser uma homenagem, mais importante: é um registro histórico, elaborado intencionalmente para ser lido por qualquer pessoa, qualquer curioso, inclusive não itapipoquenses, sem didatismos nem hermetismos. Estamos aqui tratando de preservação de patrimônio".

Em "Almanaque Itapipoca 200 anos", personagens importantes da história de Itapipoca são evidenciados. Entre eles, José Maria Vóssio Brígido, poeta que fez parte da plêiade de escritores que fundou a Padaria Espiritual, uma das mais importantes e autênticas agremiações culturais do Brasil.

Outra importante identidade que dá vida ao livro é Adriana Tremembé, uma das líderes do povo Tremembé da Barra do Mundaú. Ela e Erbene são responsáveis por estar na linha de frente das batalhas de seu povo, lutando por direitos, pela preservação de sua cultura e pela proteção do território.

A obra também traz destaques culturais na gastronomia na região. Pratos tradicionais da região como tapioca com espetinho, panelada, sarrabulho e peixe frito com baião surgem no livro como importantes elementos de identidade de Itapipoca.

Uma curiosidade sobre o município das três terras é que ele é uma área rica em fósseis. Há cerca de 10 mil anos, mastodontes, tigres dentes-de-sabre e tatus habitaram a região de Itapipoca. No sítio paleontológico João Cativo foi registrado o maior mamífero terrestre que já viveu no Brasil. Com cerca de seis metros de comprimento e dois de altura, era uma preguiça gigante. O animal consumia aproximadamente 200 litros de água e 300 kg de folhas por dia.

O almanaque de Itapipoca foi lançado em janeiro de 2024, em um evento de finalização das comemorações do Bicentenário (2023). "Estive no lançamento e o que presenciei foi uma grande reação de encantamento. A obra apresenta uma Itapipoca que foi construída aos poucos, por milhares de perilos, abelardos, anastácios, frotas, davinos, amauris, ivos, felipes. Eles foram resgatados da escuridão e apresentados no grande palco que é essa 'Terra dos Três Climas', rica por natureza, em extensão e em população, e que cresce a olhos vistos", conta Raymundo Netto.

A versão física do almanaque foi lançada no dia 5 de janeiro de 2024 e, apesar de não estar à venda para a população, duas mil unidades da obra foram distribuídas para a população de Itapipoca, mais de 100 escolas e em duas bibliotecas públicas da cidade: Rita Aguiar (R. Dom Aureliano Matos, 220 - Centro) e Centro de Educação Unificada das Artes (R. São José, 270 - Bairro das Flores). Na internet, é possível acessar gratuitamente a versão digital do livro.

"No Almanaque, encontramos um itapipoquense na fundação da Padaria Espiritual; trazemos à luz um poeta desconhecido em Itapipoca, mas considerado um dos melhores tradutores da poesia simbolista no Brasil em seu tempo; comprovamos ser o município a 'Capital Cearense da Megafauna Pré-Histórica'; apresentamos a história da música, do Maracatu, do Carnaval, da tradição junina, a gastronomia, a produção literária, artística e cênica contemporânea, entre tantas outras curiosidades e histórias, de forma que podemos afirmar que o Almanaque Itapipoca 200 anos é, hoje, o 'Livro da Cidade'", destaca o editor Raymundo Netto.

Almanaque Itapipoca 200 anos (Fundação Demócrito Rocha)