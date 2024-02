“Dark Romance”, você sabe o que significa esse termo? Para alguns pode ser novo e estranho, enquanto para outros essas duas palavras representam um gênero literário recheado de obras e leitores fiéis. Delimitar o círculo das temáticas que o define, entretanto, pode ser complicado.

O Romance Sombrio, em sua tradução literal para o português, é conhecido por suas histórias que trazem um casal cercado por um ambiente com temas considerados tabus, abusivos e violentos. Neste gênero, usando uma visão heteronormativa, a mocinha se apaixona pelo anti-herói, que por vezes carrega vários traços de um vilão, e este não mede esforços para ficar com sua amada, sem preocupação com uma régua moral para o certo e errado.

Algumas obras, no entanto, podem cruzar a linha do que seria o problemático e complicado da categoria. Assuntos sensíveis como abuso sexual ou violência, que podem gerar gatilhos, são descritos não apenas como parte da narrativa que constroi a trama de um dos personagens, mas como presente na relação entre o casal central.

Para alguns fãs, a essência do gênero é perdida quando a violência vem de um dos personagens que forma o casal principal, o par romântico, direcionado a outra metade, o protagonista. No X (Twitter),Camila Jambeiro viralizou entre leitores de opinião semelhante ao expressar sua insatisfação pela forma como autoras de romance sombrio estão retratando-o

Conhecida como Camila Leituras na rede social, uma conta que produz conteúdo literário, ela acredita que algumas escritoras estão ultrapassando os limites do que é abordado normalmente.

“Apesar de sempre ter existido livros mais polêmicos, em algum momento nos últimos anos perderam a mão deliberadamente no dark romance, e passaram a gabaritar o código penal nos livros”, afirma. “Não há romance se ele for o motivo dos traumas dela”, completa.

Camila foi introduzida ao gênero há cerca de 2 anos, se tornando uma fã, ainda assim, alguns “plots” vem a assustando, como um em que “ele matava a protagonista no final”. “O gênero com certeza não é de histórias de romance clichê para aquecer o coração, mas já estão indo muito além do permitido até para um romance sombrio”, declara.

Ellie Morgan, autora do gênero, também concorda que existe uma extrapolação do limite do que seria aceitável em algumas histórias, pois o par romântico deve ser aquele “que faria qualquer coisa por ela [protagonista], mas isso dele ser o agressor dela não concordo”, conta.

Os títulos do gênero tendem a trazer narrativas intensas, fugindo do romance clichê e dando liberdade para seus escrtores explorarem assuntos e histórias que fogem da régua moral presente em outros livros. Por isso algumas obras trazem alertas de gatilhos para seus leitores, indicando os conteúdos que estarão presentes na obra.

O de Ellie, por exemplo, traz como aviso a presença de sonofilia - quando excitação sexual e/ou orgarmo vem de interação sexual com um sujeito em estado de sono - e tortuta física, pois as autoras precisam ter responsabilidade com aquilo que escrevem.

“Nós, como escritoras, temos que ter bastante cuidado com o que escrevemos, por isso acho importante sempre colocar os avisos”, sustenta. “Inclusive, no meu livro tem um aviso que é para que pessoas não comecem um relacionamento pensando que aquilo é um dark romance, porque não é saudável”, continua.

Obras literárias com teor sombrios como a do gênero não são algo oferecido pela modernidade. A professora Ana Marcia Siqueira, associada ao Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que títulos datados desde o século 19 abordam assuntos considerados tabus ou moralmente errados pela sociedade.

Responsável pelo grupo de pesquisa Vertentes do Mal na Literatura, ela cita as obras de Edgar Allan Poe como exemplo, que muitos de seus personagens “são de caráter duvidoso, assassinos ou desequilibrados psicologicamente”. Mas Márcia também traz um exemplo mais antigo, da Grécia Antiga, para explicar que a fórmula sempre existiu

Utilizado atualmente em algumas histórias de romances sombrios como um reconto: o rapto de Perséfone, que conta como a deusa da primavera foi sequestrada por Hades, seu tio e soberano do mundo inferior, e se tornou sua esposa.

“Tem todos os ingredientes aí, eles existem há muito tempo. Olha é um mito grego que vai explicar porque tem inverno”, aponta e completa: “ [É] uma metáfora para explicar a violência humana”.

O que ela acredita que mudou é a recepção crítica dos leitores em relação aos assuntos abordados nessa literatura de massa. “Essas salas de discussões problematizam isso e o que antes ficava em pequenos nichos, agora tem uma dimensão maior”, pontua, acrescentando que os livros têm essa liberdade de abordar assuntos que podem ser debatidos e problematizados pelo público.

Livros de Dark Romance

Me caso de interesse para ler algum livro de dark romance e conhecer mais o gênero, Camila Jambeiro indica o livro "Bad Lies", de Bianca Pohndorf. Com um enredo focado em vingança, Madelyn Sutherland conhece Aiden Thorne, novo jpgador de rubgy da cidade e fica atraída por ele. Ele, um hacker, está em busca de vingança pelo que aconteceu com o seu pai. O e-book pode ser encontrado para compra no site da Amazon.

"Love in the Dark", de Ellie Morgan, trata sobre o relacionamento entre uma garota católica, Dytto Bell que fica interessada em um demônio, Christopher Yori, um ser obcecado por eles. Até onde a mocinha estaria disposta a ir por ele se conhecesse todos os perigos que a rondam por esse envolvimento? O livro virtual está disponível no site da Amazon e o físico na editora Fruto Proibido.

